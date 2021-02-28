Промес вспомнил русский, биатлонистка Миронова в шикарном вечернем платье, Кастерова похвасталась идеальной фигурой

Все самое интересное с Instagram спортсменов за прошедшую неделю.

Александр Большунов так был рад победе на чемпионате мира, что поделился эмоциями даже в своем Instagram.

У Александры Трусовой появляется все больше питомцев.



Квинси Промес вновь вспоминает русский язык.



Сверкающая Светлана Миронова отметила День рождения. Жаль, что не удалось сделать себе подарок на прошедшем ЧМ по биатлону.

Жена Евгения Малкина Анна Кастерова показала новое платье и шикарную фигуру, которую оно так хорошо подчеркивает.

Хабиб Нурмагомедов покоряет пустыню.

Артем Дзюба устроил сыну День рождения в стиле «Звездных войн», примерил шлем Бобы Фетта и пообнимался с мастером Йодой.

Керлингистка Анна Сидорова поздравила мужчин с 23 февраля не только словами, но и красивым фото.

Криштиану Роналду со всем своим счастливым и многочисленным семейством.

Сочное окончание подборки от фигуристки Софьи Самодуровой.