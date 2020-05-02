Власти Подмосковья напомнили о штрафах за отсутствие масок в общественных местах

Власти Московской области напомнили об обязательном ношении масок и респираторов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе «масочного режима» для снижения рисков распространения коронавируса, до 12 мая мера носит рекомендательный характер, после — обязательный.

«Контроль за ношением масок и респираторов будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов, которые в настоящее время обеспечивают соблюдение режима повышенной готовности в регионе. Если в этот период вы не надели маску, респиратор, то вас не оштрафуют, а вежливо попросят соблюдать рекомендованные меры. С 12 мая рекомендация носить маски, респираторы в общественных местах и транспорте становится для всех жителей Подмосковья обязательной!» — говорится в сообщении.

Нарушителям режима грозит штраф в 4 тысячи рублей.