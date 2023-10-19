Путин: «Россия готова взаимодействовать со всеми, кто разделяет принципы спорта»

Президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Россия — спортивная держава», отметил, что Россия готова развивать сотрудничество со всеми, кто дорожит ценностями спорта.

«Россия готова и будет взаимодействовать со всеми, кто разделяет традиционные ценности и принципы спорта, кто дорожит этими ценностями. Только что я был в Китае, мы эту тему обсуждали и будем, безусловно, развивать это направление», — приводит слова Путина ТАСС.

Президент РФ также отметил, что видит большой потенциал в развитии спортивного сотрудничества в СНГ, ШОС, БРИКС.

«Игры БРИКС уже стоят в нашем спортивном календаре, они пройдут в Казани в июне 2024 года. А в сентябре Москва и Екатеринбург примут Всемирные игры дружбы. В их программе — и хорошо известные виды спорта, и набирающие популярность, такие, к примеру, как брейкинг, скейтбординг и спортивное программирование», — сказал Путин.

Ранее российские спортсмены завоевали 14 медалей в первый соревновательный день Игр БРИКС в Дурбане (ЮАР). Атлеты взяли 11 золотых наград, 2 серебра и 1 бронзу.