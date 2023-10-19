Президент РФ заявил, что Россия открыта к современным спортивным дисциплинам

Россия бережет спортивные традиции, но открыта и к современным дисциплинам, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия — спортивная держава».

«Россия понимает, как важно беречь традиции спорта, но при этом, безусловно, открыта и ко всему лучшему, новому, передовому, к тому, что пользуется популярностью у молодежи, в том числе и в спорте», — приводит слова Путина ТАСС.

Президент страны, также отметил идею РФ проводить соревнования, которые объединяют в себе классические виды спорта и киберспорт.

«Этот беспрецедентный для спорта, но созвучный новой цифровой эпохе инновационный формат мы назвали Игры Будущего. Они стартуют в Казани очень скоро — 23 февраля следующего года», — сказал Путин.

В завершение своей речи глава государства подчеркнул, что РФ всегда будет открыта к равноправному партнерству и сотрудничеству в спорте.

В марте 2024 года Казань примет новый высокотехнологичный турнир международного уровня — первые в истории «Игры Будущего». Основной площадкой проведения «Игр Будущего» в Казани станет выставочный комплекс «Казань Экспо».