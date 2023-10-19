Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Опросы
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Игры БРИКС

Сегодня, 08:58

Россияне выиграли 14 медалей в первый соревновательный день Игр БРИКС в ЮАР

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российские спортсмены завоевали 14 медалей в первый соревновательный день Игр БРИКС в Дурбане (ЮАР). Атлеты взяли 11 золотых наград, 2 серебра и 1 бронзу.

В плавании золото выиграли Роман Акимов (вольный стиль, 100 м), Георгий Глазунов (брасс, 50 м), Дарья Клепикова (баттерфляй, 50 м), Анастасия Маркова (баттерфляй, 200 м), Алексей Ткачев (брасс, 100 м), Евгения Чикунова (брасс, 100 м). Также золотые медали взяли женская команда в эстафете вольным стилем 4х100 м (Дарья Клепикова, Евгения Чикунова, Влада Егги, Анастасия Маркова) и мужская команда в комбинированной эстафете 4х100 м (Алексей Ткачев, Евгения Чикунова, Дарья Клепикова, Роман Акимов).

Серебряная награда досталась мужской команде в эстафете вольным стилем 4х100 м (Роман Акимов, Алексей Ткачев, Андрей Волков, Георгий Глазунов). «Бронзу» взяла Влада Егги (баттерфляй, 50 м).

В настольном теннисе в командных соревнованиях среди мужчин победили Владислав Макаров, Дмитрий Виноградов и Сергей Рыжов, среди женщин вторыми стали Влада Воронина, Алина Заварыкина и Злата Терехова.

В настольном теннисе среди лиц с ПОДА золотые медали выиграли как женская команда (Милана Родыгина, Ева Куц, Сафира Файзутдинова), так и мужская (Матвей Бегоулев, Даниил Доманевский, Максим Назаркин).

Соревнования Игр БРИКС проходят с 18 по 21 октября. В них принимают участие 450 спортсменов из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Россияне выступят в шести дисциплинах: плавании, теннисе, бадминтоне, пляжном волейболе, настольном теннисе и спорте лиц с поражениями ОДА.

Евгения Чикунова. Чикунова едет за золотом в Дурбан, в Казани ожидается около 50 стран. Что ждать от Игр БРИКС

плавание
2
Читайте также
«Американцы могут пройти и не поздороваться, а дагестанцы здороваются всегда». Интервью с тренером Махачева
«Хабиб стал еще крепче, он бы задавил Стриклэнда, 100 процентов». Интервью с Исламом Махачевым
Рабочая группа Госдумы составила предложения по компенсации вкладов времен СССР
Убитыми в Подмосковье оказались сын и теща Стаса Намина
Стас Намин назвал «отморозком» убившего тещу и сына приемного ребенка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин ни разу не бросил в матче с «Калгари»
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
«Вашингтон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Мирошниченко против Воронкова / Последствия выходки Хохлачева
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Воронков подрался в первом матче
«Питтсбург» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Министерство спорта объявило об открытии Игр БРИКС
Новости
RSS RSS
Все новости