Путин: «К 2030 году нужно вовлечь в систематические занятия спортом 70 процентов россиян»

Президент РФ Владимир Путин, выступая в Перми на форуме «Россия — спортивная держава», заявил о необходимости увеличить число граждан страны, которые систематически занимаются спортом.

«Особое внимание будем уделять массовому спорту. Наша задача — вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70 процентов российских граждан, то есть сделать спорт нормой жизни для 93 миллионов человек, причем всех возрастов и групп по здоровью», — приводит слова Путина ТАСС.

Президент России также заявил, что страна будет обеспечивать максимально широкую доступность спортивной инфраструктуры. По его словам, сейчас в России более 350 тысяч объектов спорта и такого количества недостаточно.