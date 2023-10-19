Остальные
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 13:16

Путин: «К 2030 году нужно вовлечь в систематические занятия спортом 70 процентов россиян»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент РФ Владимир Путин, выступая в Перми на форуме «Россия — спортивная держава», заявил о необходимости увеличить число граждан страны, которые систематически занимаются спортом.

«Особое внимание будем уделять массовому спорту. Наша задача — вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70 процентов российских граждан, то есть сделать спорт нормой жизни для 93 миллионов человек, причем всех возрастов и групп по здоровью», — приводит слова Путина ТАСС.

Президент России также заявил, что страна будет обеспечивать максимально широкую доступность спортивной инфраструктуры. По его словам, сейчас в России более 350 тысяч объектов спорта и такого количества недостаточно.

Источник: ТАСС
Владимир Путин
Читайте также
«Американцы могут пройти и не поздороваться, а дагестанцы здороваются всегда». Интервью с тренером Махачева
Малкин — третий российский снайпер в истории НХЛ. Реально ли догнать Овечкина?
Сын и теща основателя «Парк Горького» Стаса Намина убиты в Подмосковье. Главное
В США заявили о создании российскими военными трех котлов для ВСУ
Умер актер «Каламбура» Сергей Гладков
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Чумы, олени и шаманы
Россия без зимы
Звезды поздравляют "СЭ"
Как "СЭ" отметил юбилей
"СЭ" наградил лучших спортсменов 25-летия
"СЭ" поздравляют звезды
Ролик-шутка от "СЭ"
Эра "Спорт-Экспресса"
Премия "СЭ". Выбери лучших спортсменов 25-летия!
Презентация телеканала "Конный мир"
"ВТБ Арена парк" получил приз в Лондоне
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра двенадцатая
Газету делают болельщики
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра одиннадцатая
Мутко подвел итоги уходящего года
Эксклюзивное интервью Виталия Мутко
Российские политики выиграли Парламентские игры
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Мария Бутырская
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Ирина Чащина
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: Месть человека-невидимки
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Марина Купцова
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Елена Замолодчикова
БЕЗ ФОРМЫ: Альберт Демченко
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: По следам "Бурановских бабушек"
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Яна Батыршина
Танцевальный баттл Медведев vs мэр Лондона и плюшевая акула
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент Путин заявил о планах увеличить число спортивных соревнований в России

Путин: «Россия готова взаимодействовать со всеми, кто разделяет принципы спорта»
Новости
RSS RSS
Все новости