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В выходные в Испании выпустили людей на улицы. Люди заполнили Мадрид, Барселону и другие города

13:22
В Испании 4 мая началась «нулевая фаза» постепенной отмены карантина. Фото Reuters
В Испании 4 мая началась «нулевая фаза» постепенной отмены карантина. Фото Reuters
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В Испании 4 мая началась так называемая «нулевая фаза» правительственного плана по постепенной отмене карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса.

По всей стране с сегодняшнего дня разрешается открывать небольшие магазины, а также парикмахерской по предварительной договоренности. Рестораны также восстанавливают работу, но продавать еду будут только на вынос.

В связи со снижением роста уровня заболеваемости правительство разрешило испанцам со 2 мая гулять и заниматься спортом на свежем воздухе, правда, установив расписание, когда и кому можно выходить на улицу. Но долгожданная свобода несколько затуманила разум, и многие попались на нарушении установленных правил. Только в Мадриде за минувшие выходные было выписано 4 325 штрафов. Это больше, чем за предыдущий месяц.

Согласно последним данным, в Испании зарегистрировано 247 122 случаев инфицирования, 25 264 человек скончались, 148 558 выздоровели.

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