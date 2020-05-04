В выходные в Испании выпустили людей на улицы. Люди заполнили Мадрид, Барселону и другие города

В Испании 4 мая началась так называемая «нулевая фаза» правительственного плана по постепенной отмене карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса.

По всей стране с сегодняшнего дня разрешается открывать небольшие магазины, а также парикмахерской по предварительной договоренности. Рестораны также восстанавливают работу, но продавать еду будут только на вынос.

В связи со снижением роста уровня заболеваемости правительство разрешило испанцам со 2 мая гулять и заниматься спортом на свежем воздухе, правда, установив расписание, когда и кому можно выходить на улицу. Но долгожданная свобода несколько затуманила разум, и многие попались на нарушении установленных правил. Только в Мадриде за минувшие выходные было выписано 4 325 штрафов. Это больше, чем за предыдущий месяц.

Did you think your city was going to win the #CoronavirusDarwinAward?

Think again!

Barcelona strikes back, and it's a strong competitor indeed!

Strive harder!pic.twitter.com/yAmAOrvNA8 — Alfons L?pez Tena (@alfonslopeztena) May 2, 2020

Согласно последним данным, в Испании зарегистрировано 247 122 случаев инфицирования, 25 264 человек скончались, 148 558 выздоровели.