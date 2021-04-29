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В «Вечернем Урганте» пошутили про ситуацию с флагом РФ на турнире по шашкам в Польше

13:55
Скриншот трансляция шоу «Вечерний Ургант». Фото Twitter
Скриншот трансляция шоу «Вечерний Ургант». Фото Twitter
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В шоу «Вечерний Ургант» Первого канала обсудили ситуацию с флагом России на матче за звание чемпионки мира по международным шашкам среди женщин.

27 апреля один из организаторов подошел к столу и убрал российский флаг со стола во время продолжающейся партии между полькой Натальей Садовской и россиянкой Тамарой Тансыккужиной. Сделано это было с учетом рекомендации Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Сейчас ВАДА возглавляет поляк Витольд Банька.

«Шашки — это, конечно, не лыжи, не тяжелая атлетика и не спринт. Это дисциплина, в которой допинговые скандалы не проходят незамеченными. Не будем забывать, что Всемирная федерация шашек только-только отошла от предыдущего скандала, когда игрок взял белую шашку, рассосал ее и выиграл партию у радужного единорога», — сказал ведущий шоу Иван Ургант.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года запретил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны, использовать гимн РФ, национальные эмблемы или символы до 16 декабря 2022 года. ВАДА настаивало на 4-летних санкциях, но CAS сократил срок вдвое.

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Материалы сюжета: Россия: допинговый кризис и санкции на Олимпиаде и ЧМ, суды против МОК и ВАДА