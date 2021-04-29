«Спасибо за уважение». Россияне оставили сотни благодарностей польской шашистке после ситуации с флагом

Польской шашистке Наталье Садовской в Instagram оставили около 300 комментариев на русском языке.

28 апреля Садовская в знак солидарности с россиянкой Тамарой Тансыккужиной убрала флаг Польши со стола во время матча за звание чемпионки мира по международным шашкам среди женщин. После этого российские болельщики решили поблагодарить спортсменку за такой жест.

leralarina: «Вы молодец, что убрали в ответ свой флаг! Политика и спорт не должны соприкасаться».

katerina_konurkina: «Спасибо за поддержку и солидарность».

glstn_krstn: «Спасибо за поддержку».

anyaskazka: «Спасибо вам за то, что вы остаетесь человеком в такой неоднозначной ситуации».

real_lilya: «Спасибо за уважение и доброту, Наталия, вы просто прелесть».

nenarisovano: «Спасибо вам за поддержку и уважение к сопернику! Это очень ценно!»

viktoriakorovka: «Спорт вне политики! Спасибо вам за честную борьбу и смелость».

mrs_gamzueva: «С любовью из России, вы умничка».

27 апреля один из организаторов подошел к столу и убрал российский флаг со стола во время продолжающейся партии. Сделано это было с учетом рекомендации Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Глава ВАДА — поляк Витольд Банька.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года запретил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны, использовать гимн РФ, национальные эмблемы или символы до 16 декабря 2022 года. ВАДА настаивало на 4-летних санкциях, но CAS сократил срок вдвое.