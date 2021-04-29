В Госдуме отреагировали на решение польской шашистки убрать флаг в знак солидарности

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение польской шашистки убрать флаг своей страны со стола в знак солидарности во время матча за звание чемпионки мира по международным шашкам среди женщин.

«Надо отдать ей должное. Это заслуживает уважения. Прежде всего, это уважение к сопернику. Я видел, сколько негодования выплеснули некоторые польские сообщества по этому поводу. Но, на мой взгляд, она молодец. Проявила спортивное уважение к своему сопернику. Что касается победы нашей спортсменки, то у нее двойной перевес над своей польской соперницей. Между ними сейчас завязалась настоящая борьба. Будем надеяться, на положительный исход по итогу всего противостояния», — сказал Свищев «СЭ».

Во вторник, 27 апреля, один из организаторов подошел к столу и убрал российский флаг со стола во время продолжающейся партии. Сделано это было с учетом рекомендации Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Глава ВАДА — поляк Витольд Банька.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года запретил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны, использовать гимн РФ, национальные эмблемы или символы до 16 декабря 2022 года. ВАДА настаивало на 4-летних санкциях, но CAS сократил срок вдвое.

(Владимир Пушкарев)