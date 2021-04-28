На чемпионате мира по шашкам флаг России убрали со стола прямо во время партии

В Польше во время партии чемпионата мира между польской спортсменкой Натальей Садовской и россиянкой Тамарой Тансыккужиной произошел инцидент, привлекший внимание СМИ. Один из организаторов подошел к столу и аккуратно унес с него российский флаг.

Как отмечает Mash, сделано это было по рекомендации всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Напомним, что из-за санкций ВАДА российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн.