На чемпионате мира по шашкам флаг России убрали со стола прямо во время партии
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В Польше во время партии чемпионата мира между польской спортсменкой Натальей Садовской и россиянкой Тамарой Тансыккужиной произошел инцидент, привлекший внимание СМИ. Один из организаторов подошел к столу и аккуратно унес с него российский флаг.
Как отмечает Mash, сделано это было по рекомендации всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
Напомним, что из-за санкций ВАДА российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн.
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