В Белоруссии новый суточный рекорд по количеству заболевших коронавирусом

В Белоруссии на 26 апреля зарегистрировано 10 463 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщает Tut.by.

За последние сутки прирост составил 873 человек — это новый рекорд. Ранее максимальный суточный прирост инфицированный коронавирусной инфекцией был зафиксирован на 25 апреля, тогда за сутки прибавилось 817 случаев.

По состоянию на 26 апреля выздоровели и выписаны 1695 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всего за время появления инфекции на территории стран проведено 147 525 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 72 пациента.

По данным Роспотребнадзора на день 26 апреля, в России коронавирусом заразилось 80 949 человек. Скончались от болезни 747 человек, еще 6 767 выздоровели.

Больше половины выявленных случаем заболевания коронавирусом приходится на Москву — 42 480 человек. В тройку лидеров по этому показателю также входят Московская область (9 070) и Санкт-Петербург (3 077).

В Москве умерло 404 человека, в Московской области — 71, в Санкт-Петербурге — 27.