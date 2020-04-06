Статистика по коронавирусу в России и мире на 6 апреля: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

На день 6 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 6 343 случая коронавируса в 80 регионах. За весь период зафиксировано 47 летальных исхода, выздоровели 406 человек.

За последние сутки в России подтверждено 954 новых случая коронавирусной инфекции в 49 регионах. Зафиксировано два летальных исхода, полностью выздоровели 51 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по последним данным Worldometers на день 6 апреля всего выявлен 1 276 117 случаев заражения коронавирусом на территории 203 стран. Умерших — 69 509 человека, выздоровело — 265 943.

Наибольшее количество случаев коронавируса было зафиксировано в США (336 851), Испании (131 646) и Италии (128 948). Наибольшее количество умерших от коронавируса — в Италии (15 887), Испании (12 641) и США (9 620).