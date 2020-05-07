Собянин обратился к москвичам после продления режима самоизоляции до 31 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям города по поводу нынешней ситуации по продлению режима самоизоляции. Сегодня стало известно, что правительство продлило самоизоляцию до 31 мая.

«В оставшиеся праздничные дни очень важно соблюдать требования самоизоляции, а также привыкнуть к мысли о необходимости использовать защитные маски и перчатки.

Чем успешнее будет реализован первый этап смягчения вынужденных ограничений, тем больше вероятность, что через краткое время мы сможем перейти ко второму и последующим этапам.

И чем строже мы будем соблюдать установленные требования, чем больше будем беречь и заботиться друг о друге, тем больше у нас будет возможностей организовать нормальную городскую жизнь даже в условиях длительных ограничений", — приводит официальный сайт мэра Москвы его обращение.