Приказ Минспорта о запрете соревнований не касается чемпионатов России

Министерство спорта России опубликовало приказ о мероприятиях для предупреждения распространения коронавирусной инфекции в стране. Он предполагает:

— Отмену на территории России всех международных соревнований

— Ограничение на проведение соревнований, которые не являются отборочными к Олимпиаде-2020 (это рекомендация)

— Перенос массовых физкультурных мероприятий

— Запрет на участие в соревнованиях спортсменов и тренеров из регионов, в которых официально объявлен карантин (пока это только Чукотка)

Таким образом однозначного запрета проведение чемпионатов России в данный момент нет. Однако в их отношении будут действовать ограничения местных властей. Так в Москве запрещено проведение всех спортивных мероприятий на открытом воздухе. А в помещениях можно проводить соревнования с числом участников не более 50 человек (зрители в это число не входят) (Олег Шамонаев)

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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