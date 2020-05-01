Почти 84 процента новых заболевших в Москве младше 65 лет

За последние сутки в Москве выявили 3 561 новый случай коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 57 300 заболевших.

Среди новых заболевших: 40 процентов — от 18 до 45 лет; 36,5 процента — от 46 до 65 лет; 10 процентов — от 66 до 79 лет; 6,2 процента — старше 80 лет; 7,3 процента — дети.

Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 11 мая включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.