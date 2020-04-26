Песков анонсировал возможное новое обращение Путина к россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин может выступить с новыми заявлениями на следующей неделе. Они будут касаться перспектив ситуации с коронавирусом, сообщает РБК.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить рекомендации, касающиеся мер по сдерживанию коронавируса во время майских праздников. Кроме того, он отдал распоряжение по определению регионов, которые находятся в зоне риска распространения коронавируса. Помимо этого, в России должны будут разработать единые критерии госпитализации пациентов, у которых обнаружили COVID-19.

Глава государства уже трижды обращался к россиянам по ситуации с COVID-19. Первое такое выступление было 25 марта. Тогда Путин объявил о введении нерабочей недели с сохранением зарплат. Глава государства также предложил экономические и социальные меры поддержки населению в условиях пандемии.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 26 апреля, число случаев заражения в России увеличилось за сутки на 6361- до 80 949. За весь период в России выздоровели 6767 человек, зафиксировано 747 летальных случаев, связанных с коронавирусом.