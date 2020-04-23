Кремль пока не определился с датой принятия решения о снятии ограничений из-за коронавируса
Российские власти пока установили дату принятия решения о снятии ограничений из-за коронавируса, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Такой даты нет, — цитирует Regnum Пескова. — Есть конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией.
Из-за пандемии коронавируса Президент России Владимир Путин установил режим нерабочих дней до 30 апреля, однако у региональных властей есть право определять конкретный набор профилактических средств самостоятельно. В Москве установлен режим самоизоляции и цифровых пропусков.
По последним данным Роспотребнадзора, в России 62 773 зараженных коронавирусной инфекцией, 4891 человек выздоровел, 555 умерло.
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