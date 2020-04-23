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Кремль пока не определился с датой принятия решения о снятии ограничений из-за коронавируса

13:45
Кремль пока не определился с датой принятия решения о снятии ограничений из-за коронавируса. Фото AFP
Кремль пока не определился с датой принятия решения о снятии ограничений из-за коронавируса. Фото AFP
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Российские власти пока установили дату принятия решения о снятии ограничений из-за коронавируса, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Такой даты нет, — цитирует Regnum Пескова. — Есть конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией.

Из-за пандемии коронавируса Президент России Владимир Путин установил режим нерабочих дней до 30 апреля, однако у региональных властей есть право определять конкретный набор профилактических средств самостоятельно. В Москве установлен режим самоизоляции и цифровых пропусков.

По последним данным Роспотребнадзора, в России 62 773 зараженных коронавирусной инфекцией, 4891 человек выздоровел, 555 умерло.

Дополнительная информация:

https://regnum.ru/news/2926520.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

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