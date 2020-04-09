Коронавирус в России: главное на утро 9 апреля

По данным Роспотребнадзора 9 апреля 2020 года на 08:40 по московскому времени, в России выявлено 8 672 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.

Больше всего заболевших насчитывается в Москве (5 841 человек), Московской области (549) и Санкт-Петербурге (329).

— Минтранс назвал условие для вывоза россиян из-за рубежа — необходимо заплатить от 200 до 400 евро.

— Кабмин выделил из резервного фонда 3,5 млрд рублей на возмещение туроператорам части затрат из-за коронавируса.

— Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об оказании социальной помощи российским гражданам, которые не могут из-за коронавируса вернуться из-за границы. Они будут получать по 2,4 тысячи рублей в день.

— Правительство решило расширить круг лабораторий, которые могут проводить тесты на коронавирус.

— Москва выделит федеральным больницам 5 миллиардов рублей на перепрофилирование для лечения пациентов с коронавирусом.

— «Аэрофлот» 7 апреля эвакуировал на вывозном рейсе из Нью-Йорка 46 россиян.

— В российских судах продлили режим ограничений до 30 апреля.

— Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции. Жителей Москвы, которые нарушат режим, будут штрафовать на 4 тысячи рублей, если выехали в город на транспорте — на 5 тысяч. Штраф за повторное нарушение составит также 5 тысяч рублей.

— В результате мер по борьбе с коронавирусом безработица в России может вырасти до 15 процентов.

— «Аэрофлот» приостановил процедуру возврата средств по аннулированным авиабилетам, отменив даже возврат за рейсы, отмененные самой авиакомпанией.

— Школы при необходимости могут перенести часть учебной программы 1-8 классов на следующий учебный год.