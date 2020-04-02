Коронавирус в России. Главное на утро 2 апреля
По последним данным Роспотребнадзора, количество зараженных коронавирусом в России — 2 777 человек. Зафиксировано 190 случаев выздоровления и 27 летальных исходов.
Наибольшее количество зараженных — в Москве (1 880), Московской области (134) и Санкт-Петербурге (125). За минувшие сутки в Москве умерли три пациента с коронавирусом в возрасте от 63 до 72 лет. Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что московские врачи вылечили от инфекции уже 140 человек.
В Норильске зафиксировали два новых случая заражения. На утро 2 апреля в Красноярском крае 20 заболевших, среди них — двое детей.
Следователи организовали проверку в связи с массовым заражением коронавирусом в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара, что в Республике Коми. Там выявили 53 случая заражения, в том числе 32 — за прошедшие сутки.
Дополнительная информация:
https://yandex.ru/web-maps/covid19?ll=41.775580%2C38.321550&z=3