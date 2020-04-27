Коронавирус в мире: главное на утро 27 апреля

По данным Worldometers на 8.20 по московскому времени 27 апреля, общее число зараженных в мире достигло 2 995 056 человек. Зафиксировано 207 000 летальных исходов, 878 997 человек выздоровели.

Первое место по числу зараженных занимают США (987 322 человек), далее следуют Испания (226 629), Италия (197 675), Франция (162 100) и Германия (157 770).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (55 415), Италия (26 644), Испания (23 190), Франция (22 856) и Великобритания (20 732).

— Из больницы Ухани выписаны все пациенты, переболевшие коронавирусом.

— В Италии зафиксировано наименьшее с середины марта количество смертей от инфекции — 260 за сутки.

— В Гонконге третий раз за неделю не выявили новых случаев коронавируса.

— Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, переболевший коронавирусом, вернется к исполнению своих обязанностей 27 апреля.

— Власти Италии объявили о снятии части ограничений с 4 мая и переходе страны во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавируса. В частности, будут открыты парки, но по-прежнему запрещены массовые мероприятия.