Коронавирус в мире: главное на утро 18 мая

По данным Worldometers на 8.20 по московскому времени 18 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 4 804 849 человек. Зафиксировано 316 711 летальных исходов, вылечились 1 860 007 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 527 664 человека. Далее идут Россия (281 752), Испания (277 719), Великобритания (243 695), Бразилия (241 080) и Италия (225 435).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (90 978), Великобритания (34 636), Италия (31 908), Франция (28 108) и Испания (27 650).

— Президент США Дональд Трамп констатировал сильное снижение количества числе заражения коронавирусом в стране за последнее время.

— Массовое тестирование всего населения Уханя на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 будет абсолютно бесплатным для жителей.

— Ведущий советник правительства Китая по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань возложил ответственность за позднее реагирование на распространение инфекции на власти Уханя, которые, по его словам, пытались скрыть от центральных властей информацию о природе вируса.

— Власти Гондураса продлили действие комендантского часа на территории всей страны до 24 мая.

— Кабинет министров Непала решил продлить режим изоляции в стране до 2 июня из-за роста числа заразившихся коронавирусом.

— Президент Доминиканской республики Данило Медина продлил действие режима чрезвычайной ситуации на территории всей страны до 1 июня.

— Президент Сальвадора Найиб Букеле сообщил о продлении на месяц режима чрезвычайной ситуации из-за COVID-19, несмотря на отсутствие положительного решения законодательного собрания.

— Министерство внутренних дел Индии продлило до 31 мая режим изоляции в стране, введенный из-за пандемии коронавируса.

— На Сейшелах из-за пандемии отказались принимать круизные лайнеры до 2022 года.