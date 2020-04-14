Больше 85 процентов новых заболевших в Москве младше 65 лет

За последние сутки в Москве выявили 1489 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 13002 заболевших.

Среди новых заболевших: 44,5 процента — от 18 до 45 лет; 36,5 процента — от 46 до 65 лет; 9 процентов — от 66 до 80 лет; 5 процентов — старше 80 лет; 5 процентов — дети.

Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 1 мая все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.