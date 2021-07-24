Китаянка Чжихуй установила три олимпийских рекорда в тяжелой атлетике на Олимпиаде в Токио

Китаянка Хоу Чжихуй установила три олимпийских рекорда в тяжелой атлетике на Олимпиаде в Токио.

24-летняя спортсменка, выступавшая в категории до 49 кг, справилась с весом в 94 кг в рывке и 116 кг в толчке, установив два олимпийских рекорда в своей категории по этим показателям. Таким образом, она установила еще один рекорд по сумме двух показателей — 210 кг.

Чжихуй стала олимпийской чемпионкой. Второе место — у Чану Мирабай из Индии, третьей стала Винди Айса из Индонезии.

Это золото стало для Китая вторым на Играх в Токио. До этого Цянь Ян показала лучший результат в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции в 10 метров.

Тяжелая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Весовая категория до 49 кг

Финал (группа А)

1. Хоу Чжихуй (Китай) — 210 (94 + 116)

2. Чану Мирабай (Индия) — 202 (87 + 115)

3. Винди Айса (Индонезия) — 194 (84 + 110)