Определился состав сборной России на мужскую эстафету 4х100 метров кролем

Стал известен состав мужской сборной России по плаванию на финал эстафеты 4х100 метров вольным стилем на Олимпиаде-2020.

В состав вошли Андрей Минаков, Владислав Гринев, Владимир Морозов и Климент Колесников.

Сборная России пробилась в финал эстафеты с восьмого места. Старт эстафеты начнется в 6:05 мск.