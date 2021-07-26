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Определился состав сборной России на мужскую эстафету 4х100 метров кролем

04:07
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Стал известен состав мужской сборной России по плаванию на финал эстафеты 4х100 метров вольным стилем на Олимпиаде-2020.

В состав вошли Андрей Минаков, Владислав Гринев, Владимир Морозов и Климент Колесников.

Сборная России пробилась в финал эстафеты с восьмого места. Старт эстафеты начнется в 6:05 мск.

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