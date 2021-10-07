Немецкой пятиборке грозит уголовное дело за избиение лошади. Ей не простили публичную жестокость на Олимпиаде

Против Анники Шлой и ее тренера Ким Райзнер поданы документы в прокуратуру от немецкой федерации защиты животных.

Шлой после Токио стала героиней мемов и прославилась куда больше, чем после любой из своих побед. Все дело в том, что немке не повезло с лошадью — ей по жребию достался крайне упрямый конь с ироничной кличкой Saint Boy, то есть «святой мальчик». При этом Шлой перед конкуром лидировала, и учитывая, что остающийся лазер-ран для немецкой спортсменки — один из сильных видов, у Анники были все основания подумать об олимпийском золоте.

Но тут попался Saint Boy... По непонятным причинам конь вообще отказался прыгать. Анника пыталась уговорить, заставить — безуспешно. Даже хлыст и шпоры не помогли. Кадры, как немка рыдает навзрыд, сидя в седле, облетели весь мир. А уже потом выяснилось, что тренер Шлой — Ким Райзнер — на эмоциях после выступления поколотила лошадь. И тут уже выступили защитники животных.

Лошадь — живое существо, ей мог просто не понравиться человек

Шлой и Райзнер уже получили по строгому выговору от международной федерации. А тренера вообще сразу после завершения турнира отправили домой за нарушение дисциплины. Теперь Ким обязана пройти «обучающие семинары по гуманному обращению с животными».

История Анники, на самом деле, трагична. Немецкой пятиборке уже 31, Игры в Токио для нее оказались третьими и, вероятно, последними в карьере. До того олимпийских наград у нее не было. Шлой великолепно прошла обычно проблемные для себя фехтование и плавание. Лидерство перед конкуром — это, если избежать серьезных завалов, в ее случае гарантия как минимум медали.

И тут возникает главный вопрос: почему тренер не настоял на замене коня? Ведь Saint Boy чудил уже в первом раунде, когда на нем ехала наша Гульназ Губайдуллина.

— Я не поняла, почему Анника Шлой не поменяла коня, — говорила в интервью «СЭ» россиянка Ульяна Баташова. — У нее была такая возможность: по правилам, если твоя лошадь под другим всадником набирает ноль очков, ты можешь ее поменять. Может, они не увидели, что Гульназ проехала в ноль? Я думаю, если бы она поменяла лошадь, то проехала бы нормально и была бы в призах, потому что бежит она очень хорошо. А что касается лошади — это же живое существо. Как и у всех нас, у него могло что-то заболеть, или волновался, или конкретный человек не понравился...

Зоозащитники требуют убрать лошадей из программы Игр

Сама Шлой, кстати, недавно приезжала в Москву для участия в традиционном турнире «Кубок Президента». Вместе с соотечественником Мартином Доге они заняли третье место и получили солидный денежный приз.

— В тот момент она пыталась выжать из лошади максимум, для нее лошадь была просто инвентарем, — объяснял поведение немки на Олимпиаде российский пятиборец Александр Лифанов. — Возможно, Анника излишне поддалась эмоциям. Но для нее это большой удар, теперь о ней знают во всем мире, но в неприятном ключе. Видел всякие некрасивые шутки про нее даже в российских пабликах. Немка очень переживает эту ситуацию, чувствуется, что она сейчас очень замкнута. Я ей не завидую.

Интересно, что после ситуации со Шлой защитники животных предлагают вообще убрать лошадей из программы Олимпиад. Не только в пятиборье, но и в конном спорте. Так, на Играх в Токио одного из коней-участников после серьезной травмы пришлось усыпить.

Крупнейшая ассоциация зоозащитников PETA уже направила в МОК открытое письмо с требованием вспомнить, наконец, о гуманности по отношению к животным.

«Олимпийское движение меняется, туда приходят новые виды спорта, которые интересны зрителям, — скейтбординг, серфинг или спортивное скалолазание, например, — говорится в письме. — Но точно так же в мире, где борются с любыми формами абьюза, больше не поддерживают виды спорта, которые на нем основаны. Если МОК продолжит оказывать этим видам поддержку, вы потеряете доверие людей».

Международные федерации конного спорта и пятиборья от этой инициативы, конечно, не в восторге. Пятиборцы даже заявили, что в любом случае не намерены отказываться от лошадей, так как это обязательная историческая составляющая вида спорта. Но определенные поправки в правилах будут сделаны уже на конгрессе международной федерации в ноябре этого года.