В Намибии своя реальность.

Традиционно одна из самых громких тем после Олимпийских игр — а сколько за свои медали получат спортсмены? Токио-2020, разумеется, не исключение. Уже кто только не проводил сравнительные анализы. Многие поразились, что суммарно самые большие государственные выплаты в Италии, а не, например, в США. Впечатляют обещанные Сингапуром 737 тысяч долларов за победу. Правда, никто из этой страны на этот раз медалей не завоевал.

Все шокированы, как озолотилась штангистка Диас Хидилин — после исторической победы (никогда прежде спортсмены из Филиппин на Олимпиадах не побеждали) она получила несколько особняков в столичной Маниле (стоимость одного из них — в районе 14 миллионов долларов) и более 600 тысяч долларов в придачу. Плюс по мелочи пожизненно бесплатный бензин в своей стране, бесплатные авиаперелеты на 80 тысяч миль каждый год (это уровень золотой карты практически любой авиакомпании мира) и еще ряд бонусов от менее серьезных спонсоров.

Да у нас просто денег не хватит

А вот в Африке — своя атмосфера. Сначала веселые новости прилетели из ЮАР. Местный олимпийский комитет, видимо, не ожидая большого прорыва от своих спортсменов, пообещал за победу 56 тысяч долларов. В итоге с медалями в страну вернулись лишь двое: серфингистка Бьютендаг и пловчиха Шонмейкер. Но Татьяну угораздило не просто попасть на пьедестал, а победить на 200 м брассом. Спортивные власти Южно-Африканской республики тут же включили заднюю.

— Ребята, у нас ограниченный бюджет, — объяснил президент НОК Барри Хендрикс. — А впереди Паралимпийские игры. Вот представьте, там наши спортсмены завоюют 30 медалей. И всем придется платить столько же. Да у нас просто денег не хватит! Поэтому мы, конечно, наградим Шонмейкер и Бьютендаг, но сумма получился намного меньше изначальной.

Активисты из ЮАР сразу же запустили сборы девушкам-медалисткам на одной из краудфандинговых платформ — и за первый же час на счету было более 100 тысяч рэндов (это почти 500 тысяч рублей). Так что обещанное спортсменки все-таки получат. Пусть и не от тех, кто обещал.

Африканская сказка

А вот в Намибии никто ничего никому не обещал изначально. За всю историю страны был только один человек, который достигал вершин олимпийского пьедестала, — именитый спринтер Френки Фредерикс. Но он давно закончил, и с тех пор страна даже не помышляла о больших спортивных успехах.

Однако в Токио-2020 в историю попали сразу две 18-летние спортсменки из этой страны: Кристин Мбома и Беатрис Маслинги. Мы уже неоднократно писали — у них обеих от природы запредельный уровень мужского гормона тестостерона. Из-за этого им запретили бегать коронные 400 м (наверняка они заняли бы на ОИ-2020 первые два места). И Мбома с Маслинги, перейдя на 200 м (под запретом только дистанции от 400 до 1500 м), за несколько месяцев сделали колоссальный скачок в спринте. Обе дошли на Олимпиаде до финала, а Мбома вообще сенсационно стала второй, опередив всех американских звезд.

Практически весь мир сомневается в честности такой медали. Но в Намибии обе девушки — национальные героини. И местные спонсоры уже бросились засыпать их всем на что горазды. Мобильная компания пообещала каждой в течение трех лет выплатить по 2 миллиона намибийских долларов (это чуть больше 10 миллионов рублей) — но не наличкой, а на строительство домов в их селе. Плюсом — по два айфона с щедрым тарифным планом и по 100 тысяч местных долларов (порядка полумиллиона рублей) на руки. Плюс компания проанонсировала проведение большого всенамибийского легкоатлетического турнира в надежде выловить там новые таланты.

Айфоны — это хорошо. Но та же Мбома жила в абсолютной бедности. Отец давно бросил семью, мать умерла во время родов пять лет назад. Кристин с двумя младшими сестрами росла в маленькой деревне Шиньюнгва. Даже когда пошли большие успехи, Мбома продолжала жить в своей хижине. В одной комнате с бабушкой. Спала на кровати без матраса, вся одежда хранилась на соломенной крыше — чтобы змеи и насекомые не пролезали.

И теперь деревню Кристин (Маслинги, кстати, тоже) ждут глобальные перемены к лучшем. Компания, специализирующаяся на электричестве, пообещала провести туда свет. Не только спортсменки, но и все соседи ждут прихода электричества с огромным воодушевлением.

Вот так олимпийский прорыв одного человека может поменять уклад жизни сотен людей. Другое дело, что хорошо бы дождаться выполнения обещаний. Африка — дело такое... Да и спортивное будущее девушек небезоблачно — вполне вероятен расклад, при котором к следующей Олимпиаде бегать и 200 м им запретят. Но прямо здесь и сейчас они с обещанным электричеством в своих деревнях наверняка ничуть не менее счастливы, чем, например, филиппинская штангистка в особняке за 14 миллионов долларов.