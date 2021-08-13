Олимпиада
Токио-2020
Статьи
Медальный зачет Календарь Новости Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Статьи   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Где-то за медали Токио-2020 дают миллионы, где-то — дома. А африканским героям обещают провести электричество

Владимир Иванов
Владимир Иванов
Обозреватель
Сегодня, 15:15
Беатрис Маслинги и Кристин Мбома. Фото Getty Images
Беатрис Маслинги и Кристин Мбома. Фото Getty Images
Теги:
В Намибии своя реальность.

Традиционно одна из самых громких тем после Олимпийских игр — а сколько за свои медали получат спортсмены? Токио-2020, разумеется, не исключение. Уже кто только не проводил сравнительные анализы. Многие поразились, что суммарно самые большие государственные выплаты в Италии, а не, например, в США. Впечатляют обещанные Сингапуром 737 тысяч долларов за победу. Правда, никто из этой страны на этот раз медалей не завоевал.

Все шокированы, как озолотилась штангистка Диас Хидилин — после исторической победы (никогда прежде спортсмены из Филиппин на Олимпиадах не побеждали) она получила несколько особняков в столичной Маниле (стоимость одного из них — в районе 14 миллионов долларов) и более 600 тысяч долларов в придачу. Плюс по мелочи пожизненно бесплатный бензин в своей стране, бесплатные авиаперелеты на 80 тысяч миль каждый год (это уровень золотой карты практически любой авиакомпании мира) и еще ряд бонусов от менее серьезных спонсоров.

Публикация от Hidilyn Diaz OLY (@hidilyndiaz)

Чемпионы и&nbsp;призеры Олимпиады из&nbsp;команды ROC на&nbsp;Красной площади.Россия заплатит олимпийцам 5,5 миллиона долларов. Зачем им еще 36 орденов?

Да у нас просто денег не хватит

А вот в Африке — своя атмосфера. Сначала веселые новости прилетели из ЮАР. Местный олимпийский комитет, видимо, не ожидая большого прорыва от своих спортсменов, пообещал за победу 56 тысяч долларов. В итоге с медалями в страну вернулись лишь двое: серфингистка Бьютендаг и пловчиха Шонмейкер. Но Татьяну угораздило не просто попасть на пьедестал, а победить на 200 м брассом. Спортивные власти Южно-Африканской республики тут же включили заднюю.

— Ребята, у нас ограниченный бюджет, — объяснил президент НОК Барри Хендрикс. — А впереди Паралимпийские игры. Вот представьте, там наши спортсмены завоюют 30 медалей. И всем придется платить столько же. Да у нас просто денег не хватит! Поэтому мы, конечно, наградим Шонмейкер и Бьютендаг, но сумма получился намного меньше изначальной.

Активисты из ЮАР сразу же запустили сборы девушкам-медалисткам на одной из краудфандинговых платформ — и за первый же час на счету было более 100 тысяч рэндов (это почти 500 тысяч рублей). Так что обещанное спортсменки все-таки получат. Пусть и не от тех, кто обещал.

Евгений Рылов, Светлана Ромашина, Виталина Бацарашкина.Итоги Олимпиады-2020 для России: кто герой, а кто не оправдал ожиданий?

Африканская сказка

А вот в Намибии никто ничего никому не обещал изначально. За всю историю страны был только один человек, который достигал вершин олимпийского пьедестала, — именитый спринтер Френки Фредерикс. Но он давно закончил, и с тех пор страна даже не помышляла о больших спортивных успехах.

Однако в Токио-2020 в историю попали сразу две 18-летние спортсменки из этой страны: Кристин Мбома и Беатрис Маслинги. Мы уже неоднократно писали — у них обеих от природы запредельный уровень мужского гормона тестостерона. Из-за этого им запретили бегать коронные 400 м (наверняка они заняли бы на ОИ-2020 первые два места). И Мбома с Маслинги, перейдя на 200 м (под запретом только дистанции от 400 до 1500 м), за несколько месяцев сделали колоссальный скачок в спринте. Обе дошли на Олимпиаде до финала, а Мбома вообще сенсационно стала второй, опередив всех американских звезд.

Практически весь мир сомневается в честности такой медали. Но в Намибии обе девушки — национальные героини. И местные спонсоры уже бросились засыпать их всем на что горазды. Мобильная компания пообещала каждой в течение трех лет выплатить по 2 миллиона намибийских долларов (это чуть больше 10 миллионов рублей) — но не наличкой, а на строительство домов в их селе. Плюсом — по два айфона с щедрым тарифным планом и по 100 тысяч местных долларов (порядка полумиллиона рублей) на руки. Плюс компания проанонсировала проведение большого всенамибийского легкоатлетического турнира в надежде выловить там новые таланты.

Айфоны — это хорошо. Но та же Мбома жила в абсолютной бедности. Отец давно бросил семью, мать умерла во время родов пять лет назад. Кристин с двумя младшими сестрами росла в маленькой деревне Шиньюнгва. Даже когда пошли большие успехи, Мбома продолжала жить в своей хижине. В одной комнате с бабушкой. Спала на кровати без матраса, вся одежда хранилась на соломенной крыше — чтобы змеи и насекомые не пролезали.

И теперь деревню Кристин (Маслинги, кстати, тоже) ждут глобальные перемены к лучшем. Компания, специализирующаяся на электричестве, пообещала провести туда свет. Не только спортсменки, но и все соседи ждут прихода электричества с огромным воодушевлением.

Вот так олимпийский прорыв одного человека может поменять уклад жизни сотен людей. Другое дело, что хорошо бы дождаться выполнения обещаний. Африка — дело такое... Да и спортивное будущее девушек небезоблачно — вполне вероятен расклад, при котором к следующей Олимпиаде бегать и 200 м им запретят. Но прямо здесь и сейчас они с обещанным электричеством в своих деревнях наверняка ничуть не менее счастливы, чем, например, филиппинская штангистка в особняке за 14 миллионов долларов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Иванов все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Жеребьевка групп БЕТСИТИ Кубка России: стали известны соперники ЦСКА, «Динамо» и «Краснодара»
«Рубин» — «Ракув»: Самошников был удален в дополнительное время
Рейтинг УЕФА: российские клубы отдали восьмое место шотландцам. Нас ждет катастрофа
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд