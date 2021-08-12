Олимпиада
Токио-2020
Статьи
Медальный зачет Календарь Новости Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Статьи   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Россия заплатит олимпийцам 5,5 миллиона долларов. Зачем им еще 36 орденов?

Олег Шамонаев
Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
Сегодня, 11:45
Абдулрашид Садулаев. Фото Reuters Призовые за Олимпиаду-2020 в разных странах в долларах США. Фото «СЭ»
Абдулрашид Садулаев. Фото Reuters
Теги:
Наша страна — пятая в мире не только по золоту Токио-2020, но и по суммарным выплатам призерам Игр. И это если не учитывать вклад регионов.

Вчера был опубликован Указ Президента РФ о награждении наших участников Токио-2020 государственными наградами. 36 чемпионов Игр получили ордена, а 92 призера — медали. Подобное происходит после каждой Олимпиады и сильно удивляет некоторых болельщиков. Ведь наша страна и так выплачивает за олимпийские подвиги из госбюджета очень серьезные деньги: 4 миллиона рублей за золото, 2,5 миллиона — за серебро и 1,7 миллиона — за бронзу. Зачем спортсменам дополнительные стимулы и поощрения в виде госнаград? Постараемся разобраться, что дают ордена и медали, а заодно посчитаем, в какую сумму в общей сложности обойдется нам выплата призовых за Токио-2020.

Олимпийские медали.Путин подписал указ о госнаградах для спортсменов, завоевавших медали на Олимпиаде в Токио

Орденоносцы

Ответ на вопрос про ордена и медали, в общем-то, очень прост. Присвоенные олимпийцам ордена Александра Невского, Почета и Дружбы, а также медали «За заслуги перед Отчеством» первой и второй степени не предполагают денежных выплат. В будущем они могут стать основанием для льгот при оплате коммунальных услуг, проезде в транспорте, начислении пенсии и прочем. Но пока это не более чем моральное поощрение отличившихся атлетов. Если у государства есть такая возможность, то почему бы и нет? Иначе получается, что наша страна находится со спортсменами чисто в коммерческих отношениях: медали в обмен на деньги. Это нехорошо, учитывая патриотическую составляющую выступления на Олимпиадах.

Завершая тему орденов и медалей, отмечу, что Дина Аверина, из-за спорных судейских оценок занявшая только второе место в личном многоборье в художественной гимнастике, в итоге получила орден — наравне с олимпийскими чемпионами. А вот Ксения Перова (стрельба из лука) и Сергей Каменский (пулевая стрельба), в отличие от других серебряных призеров, представлены только к медалям «За заслуги...» второй степени (а не первой). Возможно, для этого есть какие-то неизвестные широкой публике причины. А вот борцы Сергей Семенов и Гаджимурад Рашидов, а также боксер Андрей Замковой вместо второй степени, которая полагается за бронзу, удостоены медали первой степени. Тут все понятно — это трио были призерами и на предыдущих Играх.

Также надо объяснить, почему у нас в Токио 71 медаль (20 золотых), а чемпионов с призерами — 128 человек (в том числе 35 — с золотом). И тут все просто — во многих дисциплинах медали получают дуэты или целые команды. При этом у нас пять двукратных чемпионов ОИ-2020 (Евгений Рылов, София Позднякова, Виталина Бацарашкина, Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко) и еще семь спортсменов, которые помимо золота завоевали награды другого достоинства. Имеются в сборной ОКР и двукратные бронзовые призеры (например, стрелок Юрия Каримова). В общем, в результате всех этих корректировок получается цифра в 128 спортсменов. Именно столько вчера и были награждены госнаградами РФ.

9&nbsp;августа. Москва. Радостная встреча росийских олимпийцев на&nbsp;Красной площади.
Евгений Рылов, Светлана Ромашина, Виталина Бацарашкина.Итоги Олимпиады-2020 для России: кто герой, а кто не оправдал ожиданий?

Страна — щедрая душа

Теперь по поводу призовых. Существующий в России порядок предполагает, что каждая награда оплачивается отдельно. Если один и тот же спортсмен получает более одной медали, то призовые суммируются. Также нет разницы, завоевана медаль в одиночном разряде, в дуэте или в команде. Любая командная медаль «стоит» столько же, как и личная награда, даже если спортсмен за всю Олимпиаду только пару раз вышел на площадку со скамейки запасных. В результате получается, что одна командная медаль, скажем, в волейболе, в плане призовых выплат равна 12 медалям в легкой атлетике. С другой стороны, представители командных видов спорта не виноваты, что их медаль в командной копилке фиксируется как одна. Поэтому решено их не обижать (хотя в прошлом для командников и использовались понижающие коэффициенты).

Разумеется, в нынешней сборной России самые большие госпремии у тех спортсменов, которые завоевали в Токио две или более награды. Набольшая сумма премиальных — у стрелка Виталины Бацарашкиной и пловца Евгения Рылова (по 10,5 миллиона рублей) — за два чемпионства и еще по одному серебру. По восемь миллионов рублей за два золота получат Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина (синхронное плавание) и София Позднякова (фехтование) — это максимально возможный результат в их видах спорта. По 7,4 миллиона призовых — у гимнастов Ангелины Мельниковой и Никиты Нагорного. По 6,5 миллиона — у фехтовальщиц Софьи Великой, Ирины Дериглазовой и гимнаста Дениса Аблязина.

Впрочем, премии из госбюджета — далеко не все денежные награды для героев Токио-2020. Так, тот же Аблязин премирован в Пензенской области на сумму 7 миллионов рублей. Правительство Санкт-Петербурга доплачивает за золото своим спортсменам по 5 миллионов рублей, в Краснодарском крае — по 2 миллиона за серебро. Вычислять здесь самых щедрых бесполезно, потому что многие регионы корректируют размер своих премий (исходя из той суммы, которая была заранее заложена в бюджете, и фактического выступления спортсменов на Играх). Плюс герои ОИ получают различные ценные подарки и субсидии, причем не только от властей, но и от частных меценатов. Также премии порой полагаются по линии федераций и спортивных обществ. Причем иногда поощряются не только призеры Олимпиад, но и те, кто занял на Играх более низкие места.

Олимпийская сборная Франции.Forbes назвал страны, которые больше всего платят призерам Олимпиады

67,5 миллиона на 30 стран

Общая сумма государственных премий, которые заработали наши олимпийцы, — 405,9 миллиона рублей. Регионы и федерации в среднем увеличивают эту сумму примерно вдвое. То есть общая сумма денежных выплат российским героям Токио-2020 — более 800 миллионов рублей. Впрочем, международные рейтинги олимпийских призовых, которыми сейчас заполнены все СМИ, обычно учитывают только бонусы от государства или национальных олимпийских комитетов. И здесь на нас обрушивается огромное количество всевозможных цифр, в которых необходимо правильно сориентироваться. Во-первых, надо понимать, что в гонке не принимают участия Великобритания, Новая Зеландия, Норвегия и Швеция — эти страны по традиции не платят своим призерам ни копейки. Там спортсмены зарабатывают только при помощи спонсоров.

Во-вторых, некоторые страны не обнародуют размеры своих призовых. Например, известно, что Китай в 2008-м платил чемпионам около 50 тысяч долларов. И с тех пор никакой новой информации по этому поводу нет. В-третьих, государства используют очень разные схемы и разные суммы призовых. Например, очень долго первое место удерживает Сингапур (его премия за чемпионство 737 000 долларов), но делать это очень легко, поскольку в Токио-2020 сингапурские атлеты не завоевали ни одной медали. На самом деле, наиболее показательной является суммарная сумма выплат страны своим призерам. Не всегда ее корректно сравнивать из-за плавающих курсов валют, из-за выплат не только призерам, но и тренерам (а кое-где — и национальным федерациям). Но все-таки мы попробуем.

Призовые за Олимпиаду-2020 в разных странах в долларах США. Фото "СЭ"
Призовые за Олимпиаду-2020 в разных странах в долларах США. Фото «СЭ»

Вчера американский журнал Forbes назвал десять стран, которые заплатят своим спортсменам за медали ОИ-2020 более миллиона долларов (частично эта информация использована в нашей таблице). Но, согласно нашим подсчетам, этот список неполный. Таких стран как минимум 19, в том числе в их список входит Россия. Наша выплата в 5,52 миллиона в долларах — пятая в мире. Что, в общем, соответствует нашему месту в медальной таблице по количеству золота. В сумме 30 выбранных нами стран заплатят олимпийцам более 67,5 миллиона. И это своеобразный ответ на вопрос, теряют ли Олимпийские игры свой престиж и становятся ли безразличны развитым странам и народам.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Олег Шамонаев все материалы автора

Читайте также

Карасев наказал Тухеля. А тот снова оставил Эмери без Суперкубка
Россия заплатит олимпийцам 5,5 миллиона долларов. Зачем им еще 36 орденов?
УЕФА признал, что гол «Бенфики» в ворота «Спартака» засчитан ошибочно
«Даже в Америке не видел таких габаритных команд, как «Авангард». Интервью главного новичка чемпионов
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
9
Офсайд