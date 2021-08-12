Россия заплатит олимпийцам 5,5 миллиона долларов. Зачем им еще 36 орденов?

Наша страна — пятая в мире не только по золоту Токио-2020, но и по суммарным выплатам призерам Игр. И это если не учитывать вклад регионов.

Вчера был опубликован Указ Президента РФ о награждении наших участников Токио-2020 государственными наградами. 36 чемпионов Игр получили ордена, а 92 призера — медали. Подобное происходит после каждой Олимпиады и сильно удивляет некоторых болельщиков. Ведь наша страна и так выплачивает за олимпийские подвиги из госбюджета очень серьезные деньги: 4 миллиона рублей за золото, 2,5 миллиона — за серебро и 1,7 миллиона — за бронзу. Зачем спортсменам дополнительные стимулы и поощрения в виде госнаград? Постараемся разобраться, что дают ордена и медали, а заодно посчитаем, в какую сумму в общей сложности обойдется нам выплата призовых за Токио-2020.

Орденоносцы

Ответ на вопрос про ордена и медали, в общем-то, очень прост. Присвоенные олимпийцам ордена Александра Невского, Почета и Дружбы, а также медали «За заслуги перед Отчеством» первой и второй степени не предполагают денежных выплат. В будущем они могут стать основанием для льгот при оплате коммунальных услуг, проезде в транспорте, начислении пенсии и прочем. Но пока это не более чем моральное поощрение отличившихся атлетов. Если у государства есть такая возможность, то почему бы и нет? Иначе получается, что наша страна находится со спортсменами чисто в коммерческих отношениях: медали в обмен на деньги. Это нехорошо, учитывая патриотическую составляющую выступления на Олимпиадах.

Завершая тему орденов и медалей, отмечу, что Дина Аверина, из-за спорных судейских оценок занявшая только второе место в личном многоборье в художественной гимнастике, в итоге получила орден — наравне с олимпийскими чемпионами. А вот Ксения Перова (стрельба из лука) и Сергей Каменский (пулевая стрельба), в отличие от других серебряных призеров, представлены только к медалям «За заслуги...» второй степени (а не первой). Возможно, для этого есть какие-то неизвестные широкой публике причины. А вот борцы Сергей Семенов и Гаджимурад Рашидов, а также боксер Андрей Замковой вместо второй степени, которая полагается за бронзу, удостоены медали первой степени. Тут все понятно — это трио были призерами и на предыдущих Играх.

Также надо объяснить, почему у нас в Токио 71 медаль (20 золотых), а чемпионов с призерами — 128 человек (в том числе 35 — с золотом). И тут все просто — во многих дисциплинах медали получают дуэты или целые команды. При этом у нас пять двукратных чемпионов ОИ-2020 (Евгений Рылов, София Позднякова, Виталина Бацарашкина, Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко) и еще семь спортсменов, которые помимо золота завоевали награды другого достоинства. Имеются в сборной ОКР и двукратные бронзовые призеры (например, стрелок Юрия Каримова). В общем, в результате всех этих корректировок получается цифра в 128 спортсменов. Именно столько вчера и были награждены госнаградами РФ.

Страна — щедрая душа

Теперь по поводу призовых. Существующий в России порядок предполагает, что каждая награда оплачивается отдельно. Если один и тот же спортсмен получает более одной медали, то призовые суммируются. Также нет разницы, завоевана медаль в одиночном разряде, в дуэте или в команде. Любая командная медаль «стоит» столько же, как и личная награда, даже если спортсмен за всю Олимпиаду только пару раз вышел на площадку со скамейки запасных. В результате получается, что одна командная медаль, скажем, в волейболе, в плане призовых выплат равна 12 медалям в легкой атлетике. С другой стороны, представители командных видов спорта не виноваты, что их медаль в командной копилке фиксируется как одна. Поэтому решено их не обижать (хотя в прошлом для командников и использовались понижающие коэффициенты).

Разумеется, в нынешней сборной России самые большие госпремии у тех спортсменов, которые завоевали в Токио две или более награды. Набольшая сумма премиальных — у стрелка Виталины Бацарашкиной и пловца Евгения Рылова (по 10,5 миллиона рублей) — за два чемпионства и еще по одному серебру. По восемь миллионов рублей за два золота получат Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина (синхронное плавание) и София Позднякова (фехтование) — это максимально возможный результат в их видах спорта. По 7,4 миллиона призовых — у гимнастов Ангелины Мельниковой и Никиты Нагорного. По 6,5 миллиона — у фехтовальщиц Софьи Великой, Ирины Дериглазовой и гимнаста Дениса Аблязина.

Впрочем, премии из госбюджета — далеко не все денежные награды для героев Токио-2020. Так, тот же Аблязин премирован в Пензенской области на сумму 7 миллионов рублей. Правительство Санкт-Петербурга доплачивает за золото своим спортсменам по 5 миллионов рублей, в Краснодарском крае — по 2 миллиона за серебро. Вычислять здесь самых щедрых бесполезно, потому что многие регионы корректируют размер своих премий (исходя из той суммы, которая была заранее заложена в бюджете, и фактического выступления спортсменов на Играх). Плюс герои ОИ получают различные ценные подарки и субсидии, причем не только от властей, но и от частных меценатов. Также премии порой полагаются по линии федераций и спортивных обществ. Причем иногда поощряются не только призеры Олимпиад, но и те, кто занял на Играх более низкие места.

67,5 миллиона на 30 стран

Общая сумма государственных премий, которые заработали наши олимпийцы, — 405,9 миллиона рублей. Регионы и федерации в среднем увеличивают эту сумму примерно вдвое. То есть общая сумма денежных выплат российским героям Токио-2020 — более 800 миллионов рублей. Впрочем, международные рейтинги олимпийских призовых, которыми сейчас заполнены все СМИ, обычно учитывают только бонусы от государства или национальных олимпийских комитетов. И здесь на нас обрушивается огромное количество всевозможных цифр, в которых необходимо правильно сориентироваться. Во-первых, надо понимать, что в гонке не принимают участия Великобритания, Новая Зеландия, Норвегия и Швеция — эти страны по традиции не платят своим призерам ни копейки. Там спортсмены зарабатывают только при помощи спонсоров.

Во-вторых, некоторые страны не обнародуют размеры своих призовых. Например, известно, что Китай в 2008-м платил чемпионам около 50 тысяч долларов. И с тех пор никакой новой информации по этому поводу нет. В-третьих, государства используют очень разные схемы и разные суммы призовых. Например, очень долго первое место удерживает Сингапур (его премия за чемпионство 737 000 долларов), но делать это очень легко, поскольку в Токио-2020 сингапурские атлеты не завоевали ни одной медали. На самом деле, наиболее показательной является суммарная сумма выплат страны своим призерам. Не всегда ее корректно сравнивать из-за плавающих курсов валют, из-за выплат не только призерам, но и тренерам (а кое-где — и национальным федерациям). Но все-таки мы попробуем.

Призовые за Олимпиаду-2020 в разных странах в долларах США. Фото «СЭ»

Вчера американский журнал Forbes назвал десять стран, которые заплатят своим спортсменам за медали ОИ-2020 более миллиона долларов (частично эта информация использована в нашей таблице). Но, согласно нашим подсчетам, этот список неполный. Таких стран как минимум 19, в том числе в их список входит Россия. Наша выплата в 5,52 миллиона в долларах — пятая в мире. Что, в общем, соответствует нашему месту в медальной таблице по количеству золота. В сумме 30 выбранных нами стран заплатят олимпийцам более 67,5 миллиона. И это своеобразный ответ на вопрос, теряют ли Олимпийские игры свой престиж и становятся ли безразличны развитым странам и народам.