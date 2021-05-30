У России шикарная пара в самом сексуальном виде спорта. С этими девушками мечтает познакомиться Губерниев

Надежда Макрогузова и Светлана Холомина стали третьими на Мировом туре по пляжному волейболу в Сочи — и покорили публику.

По-хорошему, все турниры сейчас нужно проводить в России. Практически везде зрителей еще не пускают на трибуны, а люди по-прежнему живут с ощутимыми ограничениями из-за пандемии. Атмосфера на событиях любого уровня из-за этого тусклая.

На этом фоне каждое соревнование на территории России для атлетов — праздник. Для наглядного примера возьмем пляжный волейбол. За весь прошлый год было сыграно несколько турниров. В нынешнем — куда больше, но все в полузакрытом режиме. И вот — этап Мирового тура в Сочи. Суббота, 9 утра. Центральная трибуна забита. Абсолютно всегда заряженный комментатор Олег Богачев, который накануне заводил болельщиков до 22 часов, как ни в чем не бывало снова разогревает зрителей. Атмосфера — изумительная. Игроки после своих матчей долго кланяются трибунам, словно не веря, что такое в наше время вообще возможно. И хотя спортсмены с тренерами живут в «пузыре», для них хотя бы на один турнир вернуться к прежней, нормальной среде — подарок.

Легко понять и болельщиков, которые пришли. Пляжка — очень зрелищная, динамичная и понятная история. Правила предельно простые. А еще это зрелищно и эстетично. Не зря же пляжный волейбол считается самым сексуальным видом спорта.

Наша задача — развлекать людей

У нас, кстати, не только красивая, но и очень бодрая сборная. Вячеслав Красильников и Олег Стояновский — действующие чемпионы мира, Константин Семенов и Илья Лешуков — вице-чемпионы Европы-2019. Правда, в Сочи у парней не пошло. Отдуваться пришлось девушкам.

Светлана Холомина и Надежда Макрогузова в четвертьфинале разобрались с бразильской парой, лидер которой Агата — чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады в Рио. В полуфинале, правда, россиянки проиграли будущему победителю — американкам. Но в матче за бронзу сломили девушек из Латвии. Показательно, что, несмотря на дождь и резкое похолодание, к вечеру заполняемость трибун только выросла.

— Играть под дождем — ужас? — вопрос нашим девушкам.

— Да нормально, — отмахнулась Надежда Макрогузова. — Тренер говорит, что специфика нашей пары особенная: чем хуже погода, тем лучше мы играем. Быстро приспосабливаемся.

— Самая ужасная погода для игры?

— Плюс 40. Лучше уж дождь.

— Из-за жары просто не можешь мыслить, — подхватила Холомина. — Уже ни о чем не думаешь, про тактику просто забываешь. Все мысли только о предстоящем тайм-ауте, потому что во время него можно выпить воды.

— В Токио в августе будет очень жарко.

— Это так, — признала Макрогузова. — Но тренерский состав построил подготовку с учетом этого. Например, в Канкуне мы играли примерно в таких же условиях — и дали результат.

— Сочи — первый турнир со зрителями?

— Столько увидели впервые за два года, — усмехнулась Холомина. — И мы безумно счастливы. Мы же именно для болельщиков играем. В Мадриде хотя бы какую-то часть пустили. А на некоторых мировых турах даже трибуны не устанавливали.

— За границей обстановка нагнетается, и ситуация, на мой взгляд, раздувается, — высказалась Надежда. — Многие болели и спокойно выздоравливали после ковида. Безусловно, было много случаев с летальным исходом. Но до маразма ситуацию тоже доводить не стоит. Вот ту же Олимпиаду, конечно, проводить надо. Мы точно не боимся. Да и люди соскучились по шоу. А наша задача — как раз развлекать людей.

Вы наши купальники видели?

— Считается, что пляжный волейбол — самый сексуальный вид спорта.

— Конечно, вы наши купальники видели? — засмеялись девушки.

— Правда, не все команды держат планку, — пошутила Макрогузова. — Но мы стараемся. Раньше мужской волейбол выделялся, но в последнее время женский сильно прибавил в плане игры — появились комбинации, силовые элементы. А с учетом нашей униформы зрителям становится все интереснее.

— Феминистки не атакуют? Немецкие гимнастки вон теперь соревнуются в комбезах — выступают против сексуализации женщин в спорте.

— В нашем виде спорта такого не было, — сообщила Светлана. — Тишина. И если купальники — способ притянуть на трибуны больше болельщиков, то мы только рады. Главное же, чтобы люди приходили и им нравилось. Пляжный волейбол — это красота. Пусть смотрят, наслаждаются. Они же на площадку не выбегают.

— Дмитрий Губерниев любит назначать секс-символов мирового биатлона и плавания. Что, если он номинирует вас на эту категорию в пляжном волейболе?

— Мы будем только рады! — снова засмеялись девушки. — Как от такого отказываться?

— Некоторые стесняются. В биатлоне были примеры.

— Наоборот, перед Олимпиадой хорошо бы пошуметь, чтобы привлечь к нам больше аудитории, — заметила Макрогузова. — Из-за пандемии многие забыли про спорт, его долго не показывали. Надо, чтобы люди вспомнили. Прониклись. Тем более на Токио у нас большие планы по части результата. Поэтому на такое мы смотрим только с позитивом.

Вердикт Дмитрия Губерниева не заставил себя долго ждать.

— Женский спорт я вообще люблю больше, чем мужской, — признался знаменитый ведущий. — Женщина — это лучшее, что есть на планете Земля. И как огромный поклонник пляжного волейбола я в диком восторге от этой нашей пары. Светлана и Надежда — абсолютные красотки и безусловные секс-символы мирового пляжного волейбола, да и всего спорта. Могу бесконечно смотреть, наслаждаться и кайфовать от их игры. И просто от того, что у нас есть такие замечательные девчонки. Мечтаю познакомиться — и всех расцеловать.