Звезды Рио-2016, которые пролетели мимо Токио-2021. В сборной России уже есть потери

Вспоминаем героев последней Олимпиады, которые по разным причинам не попали на Игры в Токио, но при этом не торопятся объявлять о завершении карьеры.

Нынешний олимпийский цикл из-за пандемии получился длиннее обычного — между олимпиадами прошли пять лет вместо стандартных четырех. Это огромный срок, за который кто-то успел из юниора превратиться в фаворита Игр, а кто-то, напротив, растерять спортивную форму. Как правило, спортсмены завершают карьеру уже после Олимпиады. Но что делать, если ты по каким-то причинам туда не отобрался? Решение напрашивается, но и объявить о нем очень страшно. Сейчас у нас есть сразу три героя Олимпийских игр в Рио, которые оказались на перепутье: оставаться еще на один цикл или все-таки искать себя в новой, постспортивной жизни.

Елфутина. Заболела и осталась без медицинского допуска

19-летняя Стефания Елфутина стала для российской сборной чуть ли не главной сенсацией Игр в Рио. Вундеркинд из провинциального города Ейска завоевала историческую для парусников бронзовую награду. Последняя была завоевана 20 лет назад, еще до ее рождения. Тогда казалось, что у Стефании все лучшие моменты карьеры — впереди. Она молода, в идеальной физической форме и на кураже. Но все получилось иначе.

— В 2018 году у Стефании были выявлены проблемы со здоровьем, не связанные с тренировочным процессом, — рассказала «СЭ» главный тренер сборной России по парусному спорту Наталия Иванова. — Она лечилась, прошла несколько курсов реабилитации в России и в Германии. Периодами наступали улучшения: например, в 2019-м Стефа показала свой лучший результат на чемпионатах мира, заняв четвертое место. На предолимпийской регате, которая проходила в Токио, Стефа была пятой, причем с минимальным отставанием от медали. Тогда мы были очень воодушевлены, казалось, что теперь все будет еще лучше. Но потом, к сожалению, наступила пандемия, и с ней вместе — опять ухудшение здоровья и лечение. На данный момент Елфутина чувствует себя лучше, но медицинского допуска к тренировкам и соревнованиям у нее нет. Поэтому было принято решение отправить на Игры следующую по рейтингу спортсменку.

— Но при этом о завершении карьеры Елфутиной речи не идет?

— Нет, конечно. После Токио у нас поменяется олимпийский класс, спортсмены станут выступать на более скоростной доске на подводных крыльях. Стефа всегда говорила, что ей очень интересно попробовать эту новую, более прогрессивную доску. Думаю, для нее это даже станет дополнительной мотивацией вернуться.

— Сможет ли теперь кто-то из парусников в Токио бороться за награды?

— Конечно. Мы очень рассчитываем на наш экипаж в классе 470 — Павел Сазыкин и Денис Грибанов. В Рио они были только 13-ми, но в основном из-за того, что Павел каким-то образом оказался упомянут в докладе Макларена и его не хотели пускать на старт. О том, что ребята могут участвовать, мы узнали буквально за час до гонки. Естественно, это наложило свой отпечаток. Сейчас ребята в марте были четвертыми на чемпионате мира, причем до места в тройке им не хватило буквально одного метра. Есть еще Сергей Комиссаров в классе «Лазер», который стабильно показывает результаты в топ-6. Конечно, говорить о медали с уверенностью всегда сложно, Олимпиада непредсказуема. Но предпосылки для успешного выступления у нас есть.

Лесун. Все испортил коронавирус

Олимпийский чемпион Александр Лесун до Рио выглядел абсолютно непобедимым. Сложно было даже представить, кто способен опрокинуть Лесуна с трона лучшего пятиборца мира. Но время шло, и после олимпийского золота карьера Александра складывалась далеко не безоблачно.

Последний раз Лесун выходил на старт официальных соревнований почти два года назад, осенью 2019-го. И даже тогда соревновался только в эстафете, где стал бронзовым призером чемпионата мира. Потом были травмы и пандемия.

Окончательный крест на перспективах Лесуна поехать в Токио поставил коронавирус. Зимой олимпийский чемпион перенес болезнь, два месяца не тренировался, после чего время для подготовки к Играм было упущено. На ближайшем чемпионате мира в Каире Лесун точно не выступит. А это — главный отборочный старт для Токио.

Но при этом и объявлять о завершении карьеры Лесун тоже не торопится. Не исключено, что олимпийский чемпион еще выступит на чемпионате Европы, который пройдет в Нижнем Новгороде с 4 по 12 июля. Этот старт будет перед самой Олимпиадой, и, скорее всего, лидеры сборной там соревноваться не будут. А вот для Лесуна это отличный шанс завоевать титул на глазах у российской публики.

Если этого не получится и Лесуна в Нижнем Новгороде не будет, сложно себе представить, чтобы Александр остался в пятиборье еще на один олимпийский цикл.

Захаров. Не спас даже перенос Олимпиады

Ближе всех к завершению карьеры оказался олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров. У него олимпийский цикл вообще получился напряженным: в 2019-м Захаров уже решил уйти, но почему-то забыл уведомить об этом антидопинговые органы. В итоге те дисквалифицировали его на полтора года за пропуск внесоревновательного тестирования.

А когда дисквалификация закончилась, Захаров вдруг захотел вернуться. Причем вернула его в спорт как раз отмена Игр в Токио в 2020 году. Ведь если бы Олимпиада состоялась в срок, выступить там наш чемпион точно не смог бы — это попадало как раз на срок отстранения. Но Игры в 2021-м оставляли Захарову теоретический шанс там блеснуть. И Илья решил попробовать.

Единственным шансом для Захарова отобраться в Токио стал чемпионат России — ни на какие другие старты он не успевал вернуться из бана. Там Захаров занял третье место на трамплине, что не позволило попасть в состав. Пропуском на Игры была только победа.

— Захотелось попробовать отобраться, — объяснил Захаров в интервью Р-Спорт. — Я такой человек, который любит использовать свои шансы. Чтобы не было потом «а если бы». Вот эти «если бы» мне не нужны. Даже если я не поеду на Олимпиаду, концовка с возвращением — это то, что мне нужно было. Это то, чего не хватало. Я с этим два года жил, с тяжестью в груди, тяжесть прошла, я отвыступал, допустил ошибки и при них достаточно хорошо отпрыгал спустя такой большой период времени. Я доволен.

Интересно, что бывший партнер Захарова по синхронным прыжкам Евгений Кузнецов в Токио едет. Вместе с Никитой Шлейхером они сейчас сильнейшая пара страны и претенденты на олимпийские награды.