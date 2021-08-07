Российский пятиборец Лифанов занимает шестое место после трех видов на Олимпиаде в Токио

Великобританский пятиборец Джозеф Чунг лидирует после трех видов в турнире среди мужчин на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). Его результат составил 859 баллов. Сегодня, в субботу, ранее прошел конкур. Россиянин Александр Лифанов располагается на шестой строчке (829).

На втором месте после трех видов современного пятиборья Чун Чин Хва из Кореи (847). Третий — чех Ян Куф (838).

Далее спортсменам предстоит принять участие в соревнованиях по комбайну.

Олимпийские игры в Японии завершатся 8 августа.

Современное пятиборье

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Конкур

Положение после трех видов

1. Джозеф Чунг (Великобритания) — 859

2. Чун Чин Хва (Корея) — 847

3. Ян Куф (Чехия) — 838

6. Александр Лифанов (Россия) — 829