Российский пятиборец Лифанов занимает шестое место после трех видов на Олимпиаде в Токио
12:53
Великобританский пятиборец Джозеф Чунг лидирует после трех видов в турнире среди мужчин на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). Его результат составил 859 баллов. Сегодня, в субботу, ранее прошел конкур. Россиянин Александр Лифанов располагается на шестой строчке (829).
На втором месте после трех видов современного пятиборья Чун Чин Хва из Кореи (847). Третий — чех Ян Куф (838).
Далее спортсменам предстоит принять участие в соревнованиях по комбайну.
Олимпийские игры в Японии завершатся 8 августа.
Современное пятиборье
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Конкур
Положение после трех видов
1. Джозеф Чунг (Великобритания) — 859
2. Чун Чин Хва (Корея) — 847
3. Ян Куф (Чехия) — 838
6. Александр Лифанов (Россия) — 829
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