Россиянка Баташова лидирует в пятиборье после трех видов на Олимпиаде в Токио

Россиянка Ульяна Баташова лидирует в пятиборье на Олимпиаде в Токио.

На счету Баташовой 820 очков после трех видов. Отметим, что немка Анника Шлеу, которая шла первой после двух видов, не смогла набрать очки в конкуре.

Еще одна россиянка, Гульназ Губайдуллина идет на 33-м месте в зачете с 480 очками. Спортсменка так же, как и немка Шлеу, не смогла набрать очки в конкуре.

Современное пятиборье

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Конкур

Положение после трех видов

1. Ульяна Баташова — 820

2. Ким Сихи (Корея) — 810

3. Шарольта Ковач (Венгрия) — 809

33. Гульназ Губайдуллина (Россия) — 480