Россиянка Баташова лидирует в пятиборье после трех видов на Олимпиаде в Токио
13:11
Россиянка Ульяна Баташова лидирует в пятиборье на Олимпиаде в Токио.
На счету Баташовой 820 очков после трех видов. Отметим, что немка Анника Шлеу, которая шла первой после двух видов, не смогла набрать очки в конкуре.
Еще одна россиянка, Гульназ Губайдуллина идет на 33-м месте в зачете с 480 очками. Спортсменка так же, как и немка Шлеу, не смогла набрать очки в конкуре.
Современное пятиборье
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Конкур
Положение после трех видов
1. Ульяна Баташова — 820
2. Ким Сихи (Корея) — 810
3. Шарольта Ковач (Венгрия) — 809
33. Гульназ Губайдуллина (Россия) — 480
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