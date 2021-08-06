На старт последнего вида лазер-рана россиянка Ульяна Баташова выходила лидером, но по ходу дистанции постепенно теряла позиции и в итоге финишировала только девятой.

— Разочарование сильное, хотела быть в призах, — сказала Баташова журналистам. — Но сделала все возможное на данный момент. Это не совсем мой бег, обычно я бегу гораздо сильнее. Но год выдался тяжелый в плане самочувствия. Это не волнение, просто значит на данный момент я так готова. Мне интересно было, конечно, посмотреть на саму себя, как я отреагирую, когда буду выбегать лидером на лазер-ран. В принципе, в плане психологии я собой довольна. Выбежала с трезвой головой, на первом рубеже сделала только один промах...

— Как отреагировали, когда на коне практически все ваши соперницы допустили ошибки?

— На коне я себя обычно ощущаю спокойно. В этот раз я вообще была на разминочном поле, толком не видела, что происходит с остальными. Всегда говорят, что конь — это лотерея, но я считаю, что неподготовленных лошадей сюда не поставят. 4 августа эти лошади проезжали маршрут под местными всадниками, тренеры из разных стран их снимали и смотрели, кто как едет. Если бы какой-то конь не ехал или совершал ошибки, его бы сразу убрали. И по видео, которое мы смотрели у тренера, лошадь Гульназ на просмотре проехала чисто.

— Почему тогда вдруг у Гульназ он стал неуправляемым?

— Это же живое существо. Как и у всех нас, у него могло что-то заболеть, или волновался, или конкретный человек не понравился... Может быть, просмотр они ехали днем, а сейчас темно и свет. На коня может сильно повлиять любая мелочь. Но я не поняла, почему Анника Шлой не поменяла коня. У нее была такая возможность: по правилам, если твоя лошадь под другим всадником набирает ноль очков, ты можешь ее поменять. Может, они не увидели, что Гульназ проехала ноль? Я думаю, если бы она поменяла лошадь, то проехала бы нормально и была бы сейчас в призах, потому что бежит она очень хорошо.

— Давайте вернемся к вам. Вы скорее расстроены, что упустили лидерство, или удовлетворены — все-таки лучшая из наших и в десятке на Олимпийских играх?

— У меня не было цели стать лучшей из наших. Задачей, конечно, было завоевать медаль. Сейчас я чувствую какое-то неудовлетворение, что ли... Не взяла то, о чем мечтала, к чему готовилась.

На этих словах Ульяна заплакала и покинула микст-зону.