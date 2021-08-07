Британец Чунг взял золото в пятиборье и побил олимпийский рекорд Лесуна, россиянин Лифанов стал 10-м
13:58
Британец Джозеф Чунг выиграл золото в современном пятиборье на Олимпиаде в Токио.
По итогам всех видов Чунг набрал 1482 балла, что является олимпийским рекордом. Отметим, что предыдущий олимпийский рекорд — 1479 балла — принадлежал россиянину Александру Лесуну.
Единственный представитель России в современном пятиборье на Играх в Японии Александр Лифанов занял 10-е место по итогам соревнований.
Современное пятиборье
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Кросс — Финал
1. Джозеф Чунг (Великобритания) — 1482 ОР
2. Ахмед Эльгенди (Египет) — 1477
3. Чун Чин Хва (Корея) — 1470
10. Александр Лифанов (Россия) — 1450
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