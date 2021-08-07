Британец Чунг взял золото в пятиборье и побил олимпийский рекорд Лесуна, россиянин Лифанов стал 10-м

Британец Джозеф Чунг выиграл золото в современном пятиборье на Олимпиаде в Токио.

По итогам всех видов Чунг набрал 1482 балла, что является олимпийским рекордом. Отметим, что предыдущий олимпийский рекорд — 1479 балла — принадлежал россиянину Александру Лесуну.

Единственный представитель России в современном пятиборье на Играх в Японии Александр Лифанов занял 10-е место по итогам соревнований.

Современное пятиборье

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Кросс — Финал

1. Джозеф Чунг (Великобритания) — 1482 ОР

2. Ахмед Эльгенди (Египет) — 1477

3. Чун Чин Хва (Корея) — 1470

10. Александр Лифанов (Россия) — 1450