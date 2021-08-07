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Россиянин Лифанов рассказал, чего ему не хватило для успешного выступления на Олимпиаде

15:28
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Россиянин Александр Лифанов прокомментировал свое выступление на Олимпиаде в Токио (Япония).

«Видно, что не хватило сегодня физической подготовки, но я думаю это связано с подводкой к старту, не совсем удачной. Мы привыкли, что выступаем еще в полуфинале, и, грубо говоря, сегодня я как в полуфинале выступил. Я понимал, что почти нереально на коне проехать чисто. Понимал, что плюс-минус один повал, сделал все возможное, но этого не хватило», — сказал Лифанов журналистам.

Спортсмен занял 10-е место в соревнованиях по современному пятиборью.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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