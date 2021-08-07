Россиянин Лифанов рассказал, чего ему не хватило для успешного выступления на Олимпиаде
15:28
Россиянин Александр Лифанов прокомментировал свое выступление на Олимпиаде в Токио (Япония).
«Видно, что не хватило сегодня физической подготовки, но я думаю это связано с подводкой к старту, не совсем удачной. Мы привыкли, что выступаем еще в полуфинале, и, грубо говоря, сегодня я как в полуфинале выступил. Я понимал, что почти нереально на коне проехать чисто. Понимал, что плюс-минус один повал, сделал все возможное, но этого не хватило», — сказал Лифанов журналистам.
Спортсмен занял 10-е место в соревнованиях по современному пятиборью.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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