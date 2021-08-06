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Россиянка Губайдуллина установила олимпийский рекорд в плавании в пятиборье на Олимпиаде

09:25
Гульназ Губайдуллина. Фото Getty Images
Гульназ Губайдуллина. Фото Getty Images
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Россиянка Гульназ Губайдуллина установила олимпийский рекорд в плавании в пятиборье на Олимпиаде в Токио.

Губайдуллина установила результат 2.07,31 на дистанции в 200 метров вольным стилем.

Еще одна россиянка, Ульяна Баташова заняла третье место в своем заплыве.

В общем зачете пятиборья Губайдуллина занимает 10-е место, Баташова идет на третьей строчке.

Современное пятиборье

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Плавание

Пятый заплыв

1. Шарольта Ковач (Венгрия) — 2.07,71

2. Рена Симазу (Япония) — 2.10,65

3. Ульяна Баташова — 2.11,14

Шестой заплыв

1. Гульназ Губайдуллина (Россия) — 2.07,31 ОР

2. Микела Гуляш (Венгрия) — 2.07,48

3. Элоди Клувель (Франция) — 2.07,51

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Иван Торопцев все материалы автора

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