«Пока готовилась к стрельбе, пробежала свою мишень». Губайдуллина стала четвертой на домашнем Евро

Один из лидеров женской сборной России по современному пятиборью Гульназ Губайдуллина, ставшая четвертой в личном турнире на домашнем чемпионате Европы в Нижнем Новгороде объяснила осечку на стрельбе, помешавшую ей бороться за награды и сказала, какую задачу ставит перед собой на Олимпийские игры.

— Настраивалась на большее, наверное, это и помешало лучше выступить, — сказала Губайдуллина журналистам. — Есть такая поговорка: «Много хочешь, мало получишь». Именно это и произошло со мной — я очень многого хотела, и сама же себе навредила.

— Что совсем не получилось?

— Полностью завалила фехтование и очень расстроилась. Но лучше уж пусть это случится сейчас, чем на Олимпиаде. Что касается сбоя на рубеже, то здесь почему-то не установили номера стендов внизу, на ограничителях. А ведь мы когда подходим к стрельбе, настраиваемся, смотрим под ноги. И вот я подхожу и понимаю — пока готовилась, пробежала свою мишень. Долго ее искала, снова настраивалась, уже во время стрельбы, потеряла время. Уверена, что в противном случае могла бы и в призы забежать. Но из-за собственной глупой ошибки стала четвертой.

— Рассматривали этот старт уже как прикидку перед Токио?

— Да, есть такое. Отрабатываем моменты, которые мы должны сделать на Олимпиаде, максимально близко. И скажу, что работы еще много в каждом виде. На Игры нужно прибыть сосредоточенным и готовым драться, кусаться за результат. Что бы ни произошло. Задача для себя — сделать все хорошо, каждый вид.

— В Нижнем Новгороде в пятницу было +31. Это помогает готовиться к Играм? Там тоже будет жарко.

— Да, но в Японии будет даже легче, там влажность выше и солнце не так жарит. Надеюсь, что с погодой нам повезет. Потому что на комбайне сегодня я дышала как слон — все во рту пересохло, было очень тяжело. Хорошо хоть на стадионе музыка играет, и меня не было слышно (смеется).

Напомним, что чемпионкой Европы стала Ева Серапинайте из Литвы, опередившая венгерок Бланку Гузи и Шарольту Шимон. А Губайдуллина вместе с Аделиной Ибатуллиной и Софией Козловой стала второй в командном зачете.