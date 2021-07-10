Глава национальной федерации современного пятиборья и вице-президент UIPM Вячеслав Аминов рассказал о целях, которые стоят перед россиянами на Олимпийских играх, и отметил, что сам не поедет в Токио.

— Что скажете о выступлении сборной России на домашнем чемпионате Европы в Нижнем Новгороде?

— Им я недоволен. Другое дело, что в нынешнем году главным стартом являются Олимпийские игры, они еще впереди. Тренеры ведущих спортсменов рассчитывают пик формы под Токио, это индивидуальный процесс, многие атлеты предпочли пропустить чемпионат Европы. Поэтому я пока сдержу эмоции. Ошибки мы разберем, может, даже хорошо, что перед Играми видно какие-то недочеты, и есть время их исправить. Будем работать в этом направлении.

— Каким результатом россиян на Олимпиаде будете довольны?

— Конечно, только медалями. Две бронзы? Лично для меня этого будет мало. Конечно, мы учитываем результаты прошлых соревнований, где наград у нас было меньше, чем хотелось бы. Настраиваем спортсменов и тренеров, и надеемся, что на этих Играх все будет по-другому?

— Сами планируете поехать в Токио?

— Приглашение у меня есть. Но мы вместе со всем руководством международной федерации специально обсуждали этот вопрос, так как организаторы просили сократить состав делегаций. Поэтому сам я в Японию не поеду.

— В мужской команде вопросов по комплектованию не было, а вот в женской из трех обладательниц лицензий пришлось выбирать лишнюю. Можете объяснить, почему ей стала Аделина Ибатуллина, которая, естественно, недовольна таким исходом?

— Считаю, что выбор был сделан честно и по спортивному принципу. Гульназ Губайдуллина и Ульяна Баташова имеют лицензии и стоят выше как в международном, так и в российском рейтинге. Считаю, что Ибатуллина хорошая спортсменка с большим потенциалом. Верю в нее и искренне желаю Аделине доказать свое превосходство над соперницами.

Напомним, что после шести видов программы чемпионата Европы из семи у сборной России одно серебро и две бронзы.