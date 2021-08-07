Олимпиада, современное пятиборье, индивидуальное первенство: время начала и где смотреть прямую трансляцию комбинации у мужчин
11:20
7 августа в Токио (Япония) пройдет индивидуальное первенство среди мужчин по современному пятиборью на Олимпиаде-2020. Соревнование начнется в 13.00 (мск).
В субботу спортсмены примут участие в плавании, конкуре и комбайне (бег плюс стрельба из пистолета). От сборной России выступит Александр Лифанов. 25-летний атлет после фехтования занимает второе место.
Следить за онлайн-трансляцией индивидуального первенства по современному пятиборью можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч ТВ».
Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю