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Олимпиада, современное пятиборье, индивидуальное первенство: время начала и где смотреть прямую трансляцию комбинации у мужчин

11:20
Современное пятиборье. Фото Reuters
Современное пятиборье. Фото Reuters
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7 августа в Токио (Япония) пройдет индивидуальное первенство среди мужчин по современному пятиборью на Олимпиаде-2020. Соревнование начнется в 13.00 (мск).

В субботу спортсмены примут участие в плавании, конкуре и комбайне (бег плюс стрельба из пистолета). От сборной России выступит Александр Лифанов. 25-летний атлет после фехтования занимает второе место.

Следить за онлайн-трансляцией индивидуального первенства по современному пятиборью можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч ТВ».

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.

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