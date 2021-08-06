Россиянка Баташова идет на втором месте после двух видов в пятиборье на Олимпиаде, Губайдуллина на 19-м месте
10:47
Россиянка Ульяна Баташова идет на втором месте в общем зачете женского пятиборья на Олимпиаде в Токио после двух видов.
По итогам плавания на 200 метров и фехтования Баташова набрала 527 очков и уступает лидеру, Аннике Шлой 24 очка.
Еще одна представительница России, Гульназ Губайдуллина идет на 19-й строчке с 480 очками.
Современное пятиборье
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Фехтование
1. Анника Шлой (Германия) — 551
2. Ульяна Баташова — 527
3. Ким Сихи (Корея) — 524
19. Гульназ Губайдуллина (Россия) — 480
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