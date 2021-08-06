Россиянка Баташова идет на втором месте после двух видов в пятиборье на Олимпиаде, Губайдуллина на 19-м месте

Россиянка Ульяна Баташова идет на втором месте в общем зачете женского пятиборья на Олимпиаде в Токио после двух видов.

По итогам плавания на 200 метров и фехтования Баташова набрала 527 очков и уступает лидеру, Аннике Шлой 24 очка.

Еще одна представительница России, Гульназ Губайдуллина идет на 19-й строчке с 480 очками.

Современное пятиборье

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Фехтование

1. Анника Шлой (Германия) — 551

2. Ульяна Баташова — 527

3. Ким Сихи (Корея) — 524

19. Гульназ Губайдуллина (Россия) — 480