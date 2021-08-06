Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Современное пятиборье
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Современное пятиборье

Россиянка Баташова идет на втором месте после двух видов в пятиборье на Олимпиаде, Губайдуллина на 19-м месте

10:47
Гульназ Губайдуллина. Фото Getty Images
Гульназ Губайдуллина. Фото Getty Images
Теги:

Россиянка Ульяна Баташова идет на втором месте в общем зачете женского пятиборья на Олимпиаде в Токио после двух видов.

По итогам плавания на 200 метров и фехтования Баташова набрала 527 очков и уступает лидеру, Аннике Шлой 24 очка.

Еще одна представительница России, Гульназ Губайдуллина идет на 19-й строчке с 480 очками.

Современное пятиборье

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Фехтование

1. Анника Шлой (Германия) — 551

2. Ульяна Баташова — 527

3. Ким Сихи (Корея) — 524

19. Гульназ Губайдуллина (Россия) — 480

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Международная федерация волейбола сделала заявление по поводу допинга у бразильянки после победы над Россией
Исинбаева проиграла выборы в МОК. Комиссия спортсменов не захотела видеть во главе представительницу России
Гандбол на Олимпиаде, женщины, матчи 1/2 финала: Россия — Норвегия, расписание и результаты
Олимпиада, 6 августа: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований России
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события