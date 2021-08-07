Российский пятиборец Александр Лифанов занимает пятое место после двух дисциплин (фехтования и плавания) на Олимпиаде в Токио. У него 550 очков.

Лидирует британец Джозеф Чунг (573 очка). Вторым идет кореец Чжин Хва Чжун (554 очка). Замыкает тройку белорус Илья Полозков (552 очка).

Современное пятиборье

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Фехтование

Положение после двух видов

1. Джозеф Чунг (Великобритания) — 573

2. Чун Чин Хва (Корея) — 554

3. Илья Полозков (Белоруссия) — 552

4. Юстинас Киндерис (Литва) — 551

5. Александр Лифанов (Россия) — 550