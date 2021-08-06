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Британка Френч завоевала золото в современном пятиборье на Олимпиаде, россиянка Баташова стала 9-й

14:09
Кэйт Френч. Фото Reuters
Кэйт Френч. Фото Reuters
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Кэйт Френч из Великобритании завоевала золотую медаль в современном пятиборье.

Спортсменка набрала 1385 очков, что является олимпийским рекордом. Серебро — у Лауры Асадаускуайте из Литвы, бронза — у Шарольты Ковач из Венгрии.

Лучшая из россиянок, Ульяна Баташова заняла 9-е место. Еще одна представительница России, Гульназ Губайдуллина стала 33-й.

Современное пятиборье

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Кросс — Финал

1. Кэйт Френч (Великобритания) — 1385 ОР

2. Лаура Асадаускайте (Литва) — 1370

3. Шарольта Ковач (Венгрия) — 1368

9. Ульяна Баташова — 1341

32. Гульназ Губайдуллина (Россия) — 1053

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Иван Торопцев все материалы автора

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