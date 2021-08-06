Британка Френч завоевала золото в современном пятиборье на Олимпиаде, россиянка Баташова стала 9-й
14:09
Кэйт Френч из Великобритании завоевала золотую медаль в современном пятиборье.
Спортсменка набрала 1385 очков, что является олимпийским рекордом. Серебро — у Лауры Асадаускуайте из Литвы, бронза — у Шарольты Ковач из Венгрии.
Лучшая из россиянок, Ульяна Баташова заняла 9-е место. Еще одна представительница России, Гульназ Губайдуллина стала 33-й.
Современное пятиборье
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Кросс — Финал
1. Кэйт Френч (Великобритания) — 1385 ОР
2. Лаура Асадаускайте (Литва) — 1370
3. Шарольта Ковач (Венгрия) — 1368
9. Ульяна Баташова — 1341
32. Гульназ Губайдуллина (Россия) — 1053
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