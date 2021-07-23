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Знаменосец сборной Тонги вышел на парад спортсменов с оголенным торсом

16:01

Тонганец Пита Тауфатофуа стал знаменосцем флага своей страны на церемонии открытия Олимпиады в Токио.

Он уже был знаменосцем на Играх 2016 года. Тогда он вынес флаг своей страны в национальном костюме, а два года спустя на зимних Играх в Пхенчхане повторил свой выход.

На церемонии открытия Олимпиады в Токио он снова вышел с оголенным торсом.

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Иван Шитик все материалы автора

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