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Журова рассказала о причинах низкой узнаваемости спортсменов-олимпийцев в России

22:25
Светлана Журова. Фото Александр Казаков/«Известия»
Светлана Журова. Фото Александр Казаков/«Известия»
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о результатах опроса ВЦИОМа, согласно которым 97% россиян не знают отечественных спортсменов, которые выступят на Играх в Токио.

«Посмотрите, сколько места в газетах уделено футболу и хоккею. Ну еще и фигурному катанию из-за скандалов. СМИ освещают только определенные виды спорта. Так почему люди должны знать? Да, специалисты в курсе. Биатлон любят за счет Дмитрия Губерниева. Остальные виды или не показывают, или показывают в такое время, что их не видят. Поэтому граждане и не знают атлетов. В СССР было иначе: там люди ходили на соревнования», — цитирует Журову RT.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/887894-zhurova-rossiyane-olimpiicy

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