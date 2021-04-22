Жулин — о Чайковском на Олимпиаде: «Главное, чтобы выигрывали»
19:30
Российский тренер Александр Жулин в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость об утверждении музыки Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпиадах в Токио и Пекине.
«Никаких эмоций это не вызывает. Мы выиграли чемпионат мира под концерт Чайковского, а потом КЧМ под гимн. Главное, чтобы выигрывали. Мне абсолютно все равно», — сказал Жулин «СЭ».
В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение о запрете российским спортсменам выступать под национальными флагом и гимном сроком два года.
Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.
(Данил Алешин)
МОК утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпиадах в Токио и Пекине
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