Олимпиада
Токио-2020
Новости Пхенчхан-2018 Рио-2016 Пекин-2022 Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Жулин — о Чайковском на Олимпиаде: «Главное, чтобы выигрывали»

19:30

Российский тренер Александр Жулин в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость об утверждении музыки Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпиадах в Токио и Пекине.

«Никаких эмоций это не вызывает. Мы выиграли чемпионат мира под концерт Чайковского, а потом КЧМ под гимн. Главное, чтобы выигрывали. Мне абсолютно все равно», — сказал Жулин «СЭ».

В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение о запрете российским спортсменам выступать под национальными флагом и гимном сроком два года.

Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

(Данил Алешин)

МОК утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпиадах в Токио и Пекине

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд