Российский тренер Александр Жулин в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость об утверждении музыки Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпиадах в Токио и Пекине.

«Никаких эмоций это не вызывает. Мы выиграли чемпионат мира под концерт Чайковского, а потом КЧМ под гимн. Главное, чтобы выигрывали. Мне абсолютно все равно», — сказал Жулин «СЭ».

В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение о запрете российским спортсменам выступать под национальными флагом и гимном сроком два года.

Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

(Данил Алешин)

МОК утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпиадах в Токио и Пекине