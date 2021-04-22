Олимпийский гимн для России придумали в последний момент

Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева рассказала «CЭ», как принималось решение предложить международным организациям первый концерт Чайковского в качестве гимна России на официальных турнирах.

В четверг, 22 апреля, Международный олимпийский комитет утвердил музыку в качестве гимна сборной на Олимпиадах.

— Кто автор идеи? Петр Ильич Чайковский. (Смеется.) Команда уже находилась в соревновательном пузыре в голландском Херенвене и буквально перед стартом чемпионата мира мы среди прочих требований и комментариев узнали, что используемая в качестве гимна альтернативная музыка может быть предложена нами, — подчеркнула Барышева. — Мы находились в постоянных консультациях с ОКР. И поскольку предложенная им «Катюша» на тот момент не прошла никаких освидетельствований на предмет ее применения, они не могли нам по сути ничего запретить или посоветовать. У нас была возможность сделать выбор. И наша комиссия спортсменов собралась и отобрала наиболее узнаваемую композицию, с прямым отсылом к нашей стране. Получается, решение, принятое в последний момент, оказалось верным.

— Но за отсылки к России «Катюшу» как раз и забанили.

— Понимаю, но я говорила с представителями нашего олимпийского комитета, многими людьми — первый концерт Чайковского является нашей гордостью, безусловно, но это и мировая культура. Это не только Россия и ее наследие, это мир. И я была безмерно рада, что предложение наших конькобежцев было сначала поддержано ISU. И эта музыка прошла апробацию золотыми медалями и у нас, и у фигуристов. Да, сложно придумать мелодию, равноценную по мощности гимну страны. Но вступление первого концерта, мне кажется, дает ощущение мурашек по коже. И надеюсь, она будет вызывать трепет и эффект узнаваемости. В Японии ее очень почитают, например.

— В общем, часто решения, принимаемые «на флажке», самые эффективные.

— Мы старались. (Смеется.)

(Дмитрий Кузнецов)