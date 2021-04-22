Ягудин — о замене гимна России на Олимпиаде: «Приобщим мир к музыке Чайковского!»
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость об утверждении музыки Чайковского в качестве гимна России на ОИ-2022 в Токио.
«Лично мне, честно, нравится. Приобщим мир к произведениям Чайковского! Пусть познают классику вместе с нашими композиторами. На чемпионате мира в Стокгольме все привыкли к Чайковскому. Поскольку правила такие, то почему нет? Но не так важно, что звучит, самое главное — кто стоит на пьедестале. Если стоят наши девчонки или парни, все прекрасно понимают, какую страну представляет спортсмен», — сказал Ягудин.
В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение о запрете российским спортсменам выступать под национальными флагом и гимном сроком два года.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.
(Константин Колмаков)
МОК утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпиадах в Токио и Пекине
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