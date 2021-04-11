Япония на время Олимпиады зарезервирует отель для больных коронавирусом
10:37
В Японии на время Олимпиады в Токио подготовят 300 гостиничных номеров для спортсменов, у которых тест на коронавирус покажет положительный результат, информирует агентство Kyodo. Как отмечается, на эти цели будет зарезервирован целый отель, который будет расположен в нескольких километрах от олимпийской деревни в районе Харуми.
Это обойдется организационному комитету в сотни миллионов йен. В этот отель для прохождения карантина будут помещать тех, для кого болезнь проходит легко, а госпитализация не требуется.
Кроме того, будут подготовлены порядка 30 специальных автомобилей для доставки инфицированных в этот отель.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
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