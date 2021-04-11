Япония на время Олимпиады зарезервирует отель для больных коронавирусом

В Японии на время Олимпиады в Токио подготовят 300 гостиничных номеров для спортсменов, у которых тест на коронавирус покажет положительный результат, информирует агентство Kyodo. Как отмечается, на эти цели будет зарезервирован целый отель, который будет расположен в нескольких километрах от олимпийской деревни в районе Харуми.

Это обойдется организационному комитету в сотни миллионов йен. В этот отель для прохождения карантина будут помещать тех, для кого болезнь проходит легко, а госпитализация не требуется.

Кроме того, будут подготовлены порядка 30 специальных автомобилей для доставки инфицированных в этот отель.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.