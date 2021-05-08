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Йохауг – об олимпийской квалификации в беге: «Даже если бы показала нужное время, не поехала бы в Токио»

16:45
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг высказала мнение о том, что не смогла выполнить олимпийский квалификационный норматив в беге на 10 000 м.

«Даже если бы я показала нужное время, я бы не поехала на Олимпиаду. Для меня это означало бы только то, что я выступила лучше, чем до этого. В этом была мотивация. 

Воспринимаю это как вариант тренировки. Как сложится дальше с бегом – посмотрим. На отметке 8000 м я поняла, что выполнить олимпийский норматив будет сложно. Если больше тренироваться, думаю, смогу это сделать.

Не разочарована, а очень горжусь тем, что мне удалось показать такой близкий к олимпийскому нормативу результат», - цитирует Йохауг TV2.

Йохауг показала второй результат (31.32,88) в квалификационном забеге на летние Олимпийские игры в Токио на дистанцию 10 000 м. Победу одержала двукратный призер чемпионатов Европы Каролина Гровдал.

32-летняя норвежка — 14-кратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, серебряный и бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи.

Дополнительная информация:

https://www.tv2.no/sport/13990328/

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