Мусэрский будет выступать на позиции диагонального на Олимпиаде в Токио

Главный тренер национальной команды Туомас Саммельвуо заявил, что волейболист сборной России Дмитрий Мусэрский будет выступать на позиции диагонального на Олимпийских играх в Токио.

«Мы обсуждали это с федерацией, — сказал Саммельвуо ТАСС. — У Виктора Полетаева были проблемы в конце чемпионата, опять же — конкуренция. Я смотрел игры Димы в Японии, он может хорошо играть на позиции диагонального, но может выступать и на позиции центрального блокирующего. С Олимпийских игр в Лондоне прошло девять лет, делать выводы из того опыта игры не стоит».

Мусэрский впервые на крупных турнирах выступал на позиции диагонального в финале Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в матче против сборной Бразилии. Тогда переход волейболиста на новую позицию помог российской команде перевернуть ход встречи и добиться победы со счетом 3-2.

32-летний Мусэрский является чемпионом Европы (2013) и Олимпийских игр (2012), обладателем Кубка мира (2011), победителем Лиги наций (2018) и двукратным победителем Мировой лиги (2011, 2013). С 2018 года выступает за японский «Сантори».